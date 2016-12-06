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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

رویترز خبر داد؛

ارتش آمریکا بخشی از زمین های اوکیناوا را به ژاپن بازمی گرداند

ارتش آمریکا بخشی از زمین های اوکیناوا را به ژاپن بازمی گرداند

یک رسانه غربی از تصمیم ارتش آمریکا برای بازگرداندن بخشی از زمین های اوکیناوا به دولت ژاپن تا پایان سال جاری میلادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در بزرگترین انتقال انجام شده از سال ۱۹۷۲ تا کنون ارتش آمریکا بخشی از زمین های اوکیناوا را به دولت ژاپن بازمی گرداند.

بر اساس اخبار موجود، ارتش آمریکا چهار هزار هکتار از اراضی اوکیناوا در شمال این منطقه را به دولت ژاپن بازمی گرداند.

«اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا، که به ژاپن سفر کرده، با تائید این مطلب عنوان داشت که انتقال زمین ها به دولت ژاپن تا پایان سال جاری میلادی انجام می شود.

هر چند مردم ژاپن مخالف حضور نظامیان آمریکایی در کشورشان هستند اما بعد از قتل یک زن ۲۰ ساله ژاپنی توسط یک آمریکایی، اعتراض ها به حضور آمریکا در ژاپن به اوج خود رسید.

 ارتش آمریکا در ماه جولای اعلام کرده بود که برای بازگرداندن بخشی از اراضی اوکیناوا به دولت ژاپن آماده می شود ولی این نخستین بار است که زمان دقیق آن را اعلام می کند.

اوکیناوا تا سال ۱۹۷۲ میلادی تحت اشغال آمریکا بود و هم اکنون حدود ۵۰ هزار نظامی آمریکایی در این جزیره حضور دارند.

کد مطلب 3842579
عبدالحمید بیاتی

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