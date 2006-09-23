پدرام پاك آئين سردبير "كتاب هفته" شد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، آثار ادبي اين شاعر پيشتر در نشرياتي چون " سروش نوجوان " در زمان سردبيري قيصر امين پور ، بيوك ملكي و فريدون عمو زاده خليلي منتشر شده است .



وي همچنين در معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ . ارشاد اسلامي مسئوليت نظارت بر نشريات كودك و نوجوانان را بر عهده دارد .



سيد عبدالجواد موسوي ، شاعر و منتقد ادبيات و سردبير سابق هفته نامه كتاب هفته كه قريب به يك سال در انتشار هفتگي اين نشريه همت گمارد ، در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، خبر استعفاي خود را تائيد كرد .

خبرگزاري مهر براي سردبير جديد كتاب هفته كه عليرغم جواني اندوخته قابل توجهي از تجربيات رسانه اي و ادبي را به همراه دارد ، آرزوي موفقيت مي كند.