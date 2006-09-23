  1. هنر
  2. سایر
۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۰۰

با استعفاي سيد عبدالجواد موسوي ؛

پدرام پاك آئين سردبير "كتاب هفته" شد

پدرام پاك آئين سردبير "كتاب هفته" شد

پدرام پاك آئين ، شاعر نوجوانان به عنوان سردبير جديد هفته نامه كتاب هفته معرفي و مشغول به كار شد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، آثار ادبي اين شاعر پيشتر در نشرياتي چون " سروش نوجوان " در زمان سردبيري قيصر امين پور ، بيوك ملكي و فريدون عمو زاده خليلي منتشر شده است .

وي همچنين در معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ . ارشاد اسلامي مسئوليت نظارت بر نشريات كودك و نوجوانان را بر عهده دارد .

سيد عبدالجواد موسوي ، شاعر و منتقد ادبيات و سردبير سابق هفته نامه كتاب هفته كه قريب به يك سال در انتشار هفتگي اين نشريه همت گمارد ، در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، خبر استعفاي خود را تائيد كرد .  

خبرگزاري مهر براي سردبير جديد كتاب هفته كه عليرغم جواني اندوخته قابل توجهي از تجربيات رسانه اي و ادبي را به همراه دارد ، آرزوي موفقيت مي كند.

کد مطلب 384258

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها