غرب در مدیریت بی بندوباری، فساد و فحشا ناتوان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون در دومین اجلاس استانی نماز قزوین که در سالن تبلیغات اسلامی قزوین گفت: در جوامعی که ارتباط با معنویت کم رنگ شود آسیبها روبه تزاید می رود.

وی افزود: یک توازن بین ارتباط معنوی وآسیبها وجود دارد و آنچه که امروز جوامع را تهدید می کند بلای جان انسانها شده است.

تراشیون بیان کرد: فضای غرب روبه اضمحلال اخلاقی است و بحران به حدی رسیده که باید عده ای برای جلوگیری از پیامدهای اخلاقی در انزوای جنسی قرار گیرند و مانند زنبور عسل کارگر شوند و تنها عده ای برای تناسل بقا بمانند.

کارشناس امور خانواده و تربیت دینی صدا وسیما گفت: در کشوری مانند سوئد 57 درصد فرزندانی که متولد می شوند نامشروع هستند و در آمریکا فساد جنسی و اخلاقی و اعتیاد بیداد می کند.

وی بیان کرد: در غرب سه تجارت پرسود شامل قاچان زن، مواد مخدر و اسلحه منبع درامدهای سرشاری است و امروز این وضعیت به جایی رسیده که جوامع غربی درگیر منجلاب منکرات و فحشا هستند.

تراشیون اظهارداشت: در کشور آمریکا در مدت یک سال حدود یک میلیون کودک از دخترانی متولد می شود که ازدواج نکرده اند و سالانه یک میلیون و 200 هزار نوزاد نیز سقط می شود و 90 درصد دختران دبیرستانی روابط غیراخلاقی و جنسی را تجربه می کنند و تعرض جنسی بیداد می کند.

وی گفت: مشکلات اخلاقی در جوامع غربی ناشی از دور شدن از مسائل دینی و الهی است و هر چقدر جوامع از انسانیت و امور دینی دور می شوند آسیبهایشان بیشتر است.

غرب دچار فحشا و فساد است

استاد تراشیون اضافه کرد: غرب امروز دچار یک فساد، فحشا و منکر عجیبی شده که دیگر قادر به مدیریت آن نیست و هر روز وضعیتش بدتر می شود و با قاطعینت باید گفت که مطالبه امروز غرب مسائل اخلاقی است.

مشاور امور خانواده صدا وسیما بیان کرد: متاسفانه در شرایط کنونی 420 میلیون صحنه غیر اخلاقی در فضای مجازی منتشر و ترویج می شود که نشان می دهد از اخلاق دور شده اند و این آسیب ها وارد جامعه ما نیز شده و باید مراقب باشیم.

سال 94 بحران طلاق در کشور

وی تصریح کرد: در سال گذشته بیشترین آمار طلاق در کشور به ثبت رسید و شاهد 23.7 درصد طلاق بودیم که نگران کننده است و آمار طلاق در شهرهای بزرگ به بحران تبدیل شده است.

تراشیون گفت: مقام معظم رهبری فرمودند موضوع خانواده و زن باید در اولویت قرار گیردو اگر امروز شاهد کاهش ازدواج و بالا رفتن طلاق هستیم ناشی از بی توجهی به آسیبهای فضاهای مجازی غیر اخلاقی و دوری از امور دینی و نماز است.

وی بیان کرد: در شهرستانها آمار طلاق به 40 درصد رسیده و در تهران در شرایطی که در نیمه اول امسال آمار طلاق در برابر هر 2.2 ازدواج به یک طلاق رسیده این وضعیت در مناطق مذهبی بسیار کمتر است.

بی توجهی به نماز موجب گسترش آسیب های اجتماعی می شود

وی بیان کرد: بر اساس ارزیابی ها در یکی از زندانهای کشور مشخص شده حدود 75 درصد زندانیان جرمهای قتل و جنایت اعتیاد داشته اند و 95 درصد انها هیچ ارتباطی با مسجد و نماز نداشته اند.

تراشیون اضافه کرد: وقتی نماز در جامعه کم رنگ شود بدون شک آسیب های اجتماعی افزایش می یابد و بهترین راهکار برای مقابله با آسیبها توجه به اقامه نماز است.

فرزندان را بتدریج با نماز آشنا کنید

وی به نقش والدین در گرایش فرزندان به نماز اشاره کرد و گفت: از سه سالگی بتدریج باید فرزندان را با آداب نماز و حال وهوای آن آشنا کنید و با قرائت آیات الهی کاری کنید تا در سن هفت سالگی کودکان با قرائت نماز اشنا شوند.

تراشیون بیان کرد: رسانه های گروهی بویژه صدا و سیما هم باید مراقب باشد زیرا گاهی دیده می شود هنرمندان و یا ورزشکارانی که شاخص هستند در مصاحبه ها مسائلی را مطرح می کنند که بد آموزی دارد مانند این که کسی بگوید من تا ظهر می خوابم و اینگونه تداعی شود که به نماز بی تفاوت است.

وی اظهارداشت: باید والدین با فرزندان خود صحبت کنند و در عمل هم با اقامه نماز در منزل مروج این فرهنگ باشند و اجازه دهند کودکان با دیدن اعمال و رفتار آنها به این فریضه نزدیک شوند.

در این مراسم از کتاب ترنم وصل که با مشارکت شهرداری قزوین و تهیه و تنظیم رضا فضلی تهیه شده است رونمایی شد.

در ادامه از فعالان عرصه نماز استان نیز تقدیر شد.



