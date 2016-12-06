تعداد پلمپ کارگاه های ساختمانی غیرایمن در مازندران رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن غلامی ظهر سه شنبه در بازدید از کارگاه‌های ساختمانی در ساری اظهار داشت: از عمده‌ترین علل حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان می‌توان به عدم تهیه و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، بی احتیاطی حادثه دیده، عدم نظارت کارفرما، انجام روش کار ناایمن، عدم وجود مهارت لازم، استفاده از ابزار کار ناایمن، عدم اطلاع از ماهیت خطر، عدم توجه به کار و غرور بی جا که همه این‌ها از رعایت نکردن قوانین و دستورالعمل‌های ایمنی کار که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر گردیده، نشأت می‌گیرد.

وی افزود: در همه سیستم‌های مدیریت ایمنی در کارگاه‌ها بر اصل پیشگیری تأکید شده است و یکی از بهترین روش‌های در راستای این مهم آموزش و مشاوره است که دردو الی سه سال اخیر این موضوع در استان مازندران بدلیل انعقاد تفاهم نامه‌های متعدد بین این اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین نظام کاردانی برای آموزش ایمنی کار به کارگران و مهندسین زبانزد کشور شده است و برای همین موفقیت می‌بینیم در بسیاری از طرح‌های مربوط به ایمنی و بازرسی کار این استان بعنوان پایلوت می‌باشد و خبر خوش دیگر انتخاب مازندران به عنوان دبیرخانه کنفرانس ملی HSE است.

مدیر روابط کار استان خاطرنشان کرد: بیشتر تمرکز ما بر روی آموزش کارگران، پیمانکاران و مهندسین بوده و خواهد بود و با اجرای این طرح در سالهای اخیر در استان مازندران شاهد تغییر و توسعه بسزایی در بحث ایمنی کار علی الخصوص در کارگاه‌های ساختمانی هستیم و می‌توان این مهم را در استان لمس کرد.

غلامی با اشاره به ضرورت مطالعه قوانین و آیین نامه‌های ایمنی تصریح نمود: آیین نامه‌های زیادی در سال‌های اخیر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار تدوین گردیده است که خواندن آن را به تمامی کارگران، مهندسین، پیمانکاران و مردم شریف استان پیشنهاد می‌کنیم و با خواندن این مطالب مطمئن هستیم سطح آگاهی مردم در مباحث ایمنی کار بسیار بالا خواهد رفت و شاهد کاهش حوادث ناشی از کار خواهیم بود.

وی با تأکید بر ضرورت استقرار مسئولین ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی افزود: یکی از کارهای بسیار خوبی که در استان مازندران باز هم با هماهنگی بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظام مهندسی ساختمان در حال انجام است استقرار مسئول ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی است، فردی که آموزش‌های لازم را گذرانده و تخصص لازم را دارد و به کارگاه‌ها در زمینه مسائل ایمنی کمک خواهد کرد و با اجرای این طرح قطعاً شاهد کاهش مجدد حوادث ناشی از کار هستیم.

معاون روابط کار اداره کل بیان داشت: در دو سال اخیر تعداد پلمپ کارگاه‌های ساختمانی غیر ایمن در شهرستان‌های استان به اندازه ۱۰ سال گذشته بوده و این نشان از فشار کار بسیار بالای این اداره کل و در رأس آن بازرسان کار است که با تعداد بسیار کم کارهای بسیار بزرگی از قبیل بازدید از کارگاه‌های ساختمانی و ارائه مشاوره ایمنی و همچنین پیشگیری از حوادث ناشی از کار را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: البته فقط بدنبال تنبیه نیستیم و از کارگاه‌های ساختمانی مانند این کارگاه که امروز در حال بازدید آن هستیم بدلیل رعایت مطلوب موازین ایمنی قطعاً تقدیر خواهیم نمود.غلامی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری این اداره کل، کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی و نظام مهندسی ساختمان استان مازندران از سه سال گذشته بحث آموزش ایمنی به کارگران و استادکاران ساختمانی و همچنین مهندسین را آغاز نمودیم و اجبار داشتن گواهی ایمنی را برای کار کردن این عزیزان و همچنین صدور تأیید صلاحیت شرکت‌ها را نیز منوط به ارائه گواهی آموزش ایمنی گردیم و با اجرای این مهم شاهد تغییر بزرگی در استان بوده‌ایم و به امید خدا در ادامه خواهیم بود.