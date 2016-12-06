۱۶ آذر روز بازگشت به هویت و تشخص دانشجویی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی ظهر سه شنبه به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو در دانشگاه فرهنگ و هنر شیراز حضور یافت و در جمع هیئت علمی، اساتید و دانشجویان رشته های فرهنگ و هنر به سخنرانی پرداخت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس در این آیین که در سالن استاد غلامحسن اولاد دانشگاه فرهنگ و هنر شیراز برگزار شد، با رمزگشایی از آنچه در دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی در قالب جنبش های دانشجویی سراسر دنیا را فرا گرفت، عنوان کرد: اصولا جنبش دانشجویی اتفاقی متعلق به خواستی بود که تلاش می کرد دنیا را دستخوش یکپارچه سازی فرهنگی سازد. از این رو جنبش های دانشجویی تمام همت خود را گذاشتند تا جریان یکپارچه سازی رخت ببندد و شهامت گفتن بیش از گذشته شود.

مریدی با بیان اینکه بازگشت به خویشتن توسط جنبش های دانشجویی هویت های گوناگون را شکل داد، افزود: در این مسیر تعدد هویت به مرور به سویی رفت که نگاه آزاد اندیشی را به همراه داشت.

وی تحولات سیاسی و اجتماعی در پی جنبش دانشجویان ایرانی را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: ۱۶ آذر ۳۲ نقطه اوج جنبش دانشجویی در ایران است.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه جنبش دانشجویی باید همواره برقرار باشد تا نگاه ها نافذ و متکثر قرار گیرد به نقش هنرمندان در این میان هم اشاره کرد و افزود: هنرمند از تملق به دور است، زیرا حرمت و احترام به جای خود، اما باید مطالبات و خواست خود را در فضای نقد بیان نمایند.

وی همچنین خطاب به دانشجویان تاکید کرد: شکوهمندی را از اصالت ایرانی و نجابت را از هنرمند بودن به عاریت بگیرید.

مریدی در این بزرگداشت این قول را به دانشجویان دانشگاه فرهنگ و هنر شیراز داد که در یکی، دو ماه پیش رو در جلسه ای چندساعته به گفت و گو با آنان بپردازد. این درحالی بود که در ادامه بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه فرهنگ و هنر شیراز از دانشجویان برتر سال تحصیلی ۹۵-۹۴ در رشته های موسیقی، معماری داخلی، گردشگری، تصویربرداری و کارگردانی تقدیر به عمل آمد.

پیش از این نیز حسن آقایی، رئیس دانشگاه فرهنگ و هنر شیراز با گرامیداشت روز دانشجو، ۱۶ آذر را نماد حقیقت محوری و نماد استکبارستیزی دانشجویان عنوان کرد و گفت: بزرگداشت روز دانشجو یعنی تلاش همراه امید و آینده کشور به دست دانشجویان است.

در ادامه برنامه های گرامیداشت روز دانشجو که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و معاون هنری و سینمایی این اداره برگزار شد، مریدی در جمع دانشجویان موسسه آموزش عالی هنر شیراز هم با تاکید بر اینکه ۱۶ آذر به عنوان نماد حق طلبی دانشجویان جشن اندیشه و تفکر است به پرسش های دانشجویان رشته های مختلف این دانشگاه پاسخ گفت.

وی همچنین در پاسخ به انتقاد یکی دیگر از دانشجویان، تصریح کرد: روزها را به زیبایی خود و فلسفه هر روز را به نسبت آن رویداد درک کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین بزرگداشت روز دانشجو که در موسسه آموزش عالی هنر شیراز برگزار شد توسط دانشجویان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دو اصله نهال مقابل این دانشگاه به عنوان نماد روز دانشجو کاشته شد.