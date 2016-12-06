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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۳

جزئیات لایحه بودجه سال۹۶ کل کشور؛

نحوه تقسیم بودجه نهادهای فرهنگی/صدا و سیما در رتبه اول

نحوه تقسیم بودجه نهادهای فرهنگی/صدا و سیما در رتبه اول

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، بیشتر بودجه نهادهای فرهنگی به ترتیب به صداو سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور حکایت از آن دارد که سازمان صدا و سیما با رقم ۱۵۹۸ میلیارد تومان، بالاترین بودجه را در میان نهادهای فرهنگی به خود اختصاص داده است، رتبه بعدی البته با ۱۱۸۰ میلیارد تومان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص یافته است.

در این میان بودجه سازمان تبلیغات اسلامی ۳۷۷ میلیارد تومان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۲۸۵ میلیارد تومان، بودجه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ۱۴۲ میلیارد تومان، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ۱۱۴ میلیارد تومان و شورای عالی انقلاب فرهنگی ۵۶ میلیارد تومان است.

کد مطلب 3842599

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