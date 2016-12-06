نحوه تقسیم بودجه نهادهای فرهنگی/صدا و سیما در رتبه اول

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور حکایت از آن دارد که سازمان صدا و سیما با رقم ۱۵۹۸ میلیارد تومان، بالاترین بودجه را در میان نهادهای فرهنگی به خود اختصاص داده است، رتبه بعدی البته با ۱۱۸۰ میلیارد تومان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص یافته است.

در این میان بودجه سازمان تبلیغات اسلامی ۳۷۷ میلیارد تومان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۲۸۵ میلیارد تومان، بودجه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ۱۴۲ میلیارد تومان، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ۱۱۴ میلیارد تومان و شورای عالی انقلاب فرهنگی ۵۶ میلیارد تومان است.