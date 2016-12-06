ماجرای روز گذشته لغو سخنرانی دو چهره سیاسی در دانشگاه کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته سخنرانی دو تن از چهره های سیاسی کشور از سوی هیئت نظارت دانشگاه کاشان، لغو شد در حالی که یکی از این افراد، از سوی حزب اعتدال و توسعه کاشان به دانشگاه این شهر دعوت شده بود و فرد دیگر نیز، به مناسبت روز دانشجو در این مکان سخنرانی داشت، اما سخنرانی این دو چهره سیاسی با نامه منتشر شده در فضای مجازی از سوی هیئت نظارت دانشگاه کاشان لغو شد.

بعد از این جریان جواد نخی، مدیر روابط عمومی دانشگاه کاشان، در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه اقدامات تبلیغی برای این برنامه بدون هماهنگی با دانشگاه صورت گرفته است، گفت: ما از چاپ پوسترهای دعوت برای سخنرانی یکی از چهره های سیاسی بی خبر بودیم.

چاپ پوسترهای دعوت برای سخنرانی یکی از چهره های سیاسی بدون هماهنگی دانشگاه بود

وی چاپ پوسترها را بدون اعتبار د انست و افزود: در این پوسترها دعوت از سوی حزب اعتدال و توسعه انجام گرفته بود و دانشجویان را به مراسمی در روز دوشنبه ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه دعوت کرده بودند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه کاشان تصریح کرد: دانشگاه کاشان کاملا از برگزاری چنین برنامه ای بی اطلاع بود و آرم دانشگاه بدون کسب اجازه از دانشگاه در این پوستر چاپ شده است.

وی با اشاره به اینکه همه برنامه های روز دانشجو از سوی معاون فرهنگی در سایت دانشگاه اعلام شد، گفت: فقط برنامه هایی که روی سایت درج شده، مجوز برگزاری داشته و مورد حمایت دانشگاه است.

انتقاد حزب اعتدال و توسعه به هیئت نظارت دانشگاه کاشان

با این وجود حزب اعتدال و توسعه کاشان که یکی از چهره های سیاسی را به این دانشگاه دعوت کرده بود با انتقاد از این برخورد هیئت نظارت، در بیانیه خود خواستار رسیدگی به این وضعیت شده است.

در بیانیه حزب اعتدال و توسعه کاشان آمده است: ۱۶ آذرماه، یادآور سه قطره خونی است که از دانشگاه و به نمایندگی از ملت بر زمین ریخته شد تا چراغی فرا راه ملت ایران در سیاه ترین و سردترین شب تاریخ ایران باشد. چراغی که راه را به ملت نشان داد و آزادی خواهی، استقلال طلبی و استکبارستیزی را همچون اهدافی عظیم، از وجدان نجیب دانشگاه به بطن جامعه انتقال داد. گرامی داشت این روز بزرگ، وظیفه ای است که هر بار دانشگاه و جامعه را با اهداف متعالی این روز پیوند می دهد.

امسال در شرایطی به استقبال روز دانشجو می رویم که در شهرستان کاشان به عنوان یک شهر دانشگاهی، در اقدامی کم نظیر دو برنامه از سوی هیات رئیسه دانشگاه به سادگی هرچه تمام تر لغو شده است و عجیب این که هر دو برنامه از سوی جریان های حامی دولت برنامه ریزی شده بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: حزب اعتدال و توسعه کاشان برای بزرگداشت روز دانشجو در جهت نشاط بخشی به فضای دانشگاه و جامعه و تعمیق فرهنگ گفت و گو و آگاهی بخشی، از سرکار خانم فاطمه هاشمی رفسنجانی برای سخنرانی در کاشان دعوت کرد. پیش از آن در تاریخ ۲ آذر ماه، موضوع به تأیید مقامات مسئول در شهرستان و دانشگاه رسید و در تاریخ ۱۱ آذر هماهنگی نهایی با حضور نماینده حزب و رئیس دانشگاه کاشان صورت گرفت. در این جلسه مقرر شد دانشگاه کاشان، خود دعوت کننده از خانم هاشمی باشد و دکتر زراعت برگزاری این جلسه را همچنان که پیش از آن در حضور معاون استاندار و فرماندار کاشان و معاون سیاسی ایشان تضمین کرده بود، مورد تاکید قرار داد.