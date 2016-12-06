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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۵

در ارزیابی‌های کیفی؛

پژو ۲۰۶ سه ستاره شد

پژو ۲۰۶ سه ستاره شد

نتایج ارزشیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندراد ایران منتهی به آبان، حکایت از ارتقای کیفی پژو ۲۰۶ هاچ‌بک به سطح سه ستاره دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران‌خودرو، در آخرین گزارش ارزشیابی ملی خودروهای ساخت داخل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، محصول پرطرفدار و جوان پسند ۲۰۶ موفق به کسب رتبه کیفی سه ستاره شد.

بر مبنای این گزارش، ‌ اجرای برنامه‌های بهبود کیفی در فرآیند تولید این محصول اعم از طراحی، تولید، کیفیت، تامین و فروش ایران خودرو منجر به کسب این موفقیت شده است.

این گزاش می‌افزاید، محصول ۲۰۶ که در آبان ماه بیشترین سهم تیراژ تولید در میان خودروهای سواری ساخت داخل را داشته براساس ارزیابی های سختگیرانه شرکت بازرسی سه ستاره کیفیت را کسب کرده و تقویت نقاط بهبود این محصول در خطوط تولید ایران خودرو همچنان ادامه دارد.

گفتنی است، در جدول رتبه‌بندی کیفیت خودروهای ساخت داخل در آبان ماه، محصولات سوزوکی گراندویتارا، رانا، ‌ تندر ۹۰ دستی و اتوماتیک و همچنین وانت تندر ۹۰ در سطح کیفی سه ستاره قرار گرفته اند. پروژه های ارتقای کیفی برای کلیه محصولات ایران خودرو درحال اجرا است و دست یابی به اهداف تعیین شده در این حوزه با جدیت زیادی دنبال می‌شود.

کد مطلب 3842616

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    نظرات

    • محسن IR ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
      0 0
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      از سال 90 به بعد یعنی بعد از تحریم ها کیفیت خودرو های تولید داخل به شدت پایین اومده یکی از دلایلشم رفتن شرکت پژو از ایران و عدم نظارت این شرکت برای محصولات تولیدیش توسط ایران خودرو است.
    • احسان IR ۱۴:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
      0 0
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      یعنی ایا واقعااااااا کیفت قطعات بالا رفته که 3 ستاره شده یا فقط 4تا پیچ مهره و واشر و زیرپایی عوض کردن؟!

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