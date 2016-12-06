پژو ۲۰۶ سه ستاره شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران‌خودرو، در آخرین گزارش ارزشیابی ملی خودروهای ساخت داخل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، محصول پرطرفدار و جوان پسند ۲۰۶ موفق به کسب رتبه کیفی سه ستاره شد.

بر مبنای این گزارش، ‌ اجرای برنامه‌های بهبود کیفی در فرآیند تولید این محصول اعم از طراحی، تولید، کیفیت، تامین و فروش ایران خودرو منجر به کسب این موفقیت شده است.

این گزاش می‌افزاید، محصول ۲۰۶ که در آبان ماه بیشترین سهم تیراژ تولید در میان خودروهای سواری ساخت داخل را داشته براساس ارزیابی های سختگیرانه شرکت بازرسی سه ستاره کیفیت را کسب کرده و تقویت نقاط بهبود این محصول در خطوط تولید ایران خودرو همچنان ادامه دارد.

گفتنی است، در جدول رتبه‌بندی کیفیت خودروهای ساخت داخل در آبان ماه، محصولات سوزوکی گراندویتارا، رانا، ‌ تندر ۹۰ دستی و اتوماتیک و همچنین وانت تندر ۹۰ در سطح کیفی سه ستاره قرار گرفته اند. پروژه های ارتقای کیفی برای کلیه محصولات ایران خودرو درحال اجرا است و دست یابی به اهداف تعیین شده در این حوزه با جدیت زیادی دنبال می‌شود.