به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار برخی اخبار در مورد ضبط ۶۰ فیلم زیرزمینی از نماینده جشنواره فیلم برلین در فرودگاه امام خمینی(ره)، با آرش امینی مدیر کل امور جشنواره ها و همکاری های بین الملل سازمان سینمایی گفتگویی داشتیم که در این باره توضیحاتی را ارایه کرد.

آرش امینی در مورد اینکه آیا اولین بار است که نماینده فستیوال فیلم برلین با این شیوه دست به انتخاب فیلم می زند، پاسخ داد: برخی از جشنواره ها اصولاً از همین روش برای انتخاب فیلم استفاده می کنند. در این مورد خاص نیز فرد مذکور از حدود ۱۲ سال پیش تا کنون با سفر به ایران و چند کشور دیگر آسیایی اقدام به انتخاب فیلم می کند.

وی در جواب این سوال که سازمان سینمایی تا چه حد از جزئیات سفرهای این چنینی مطلع است ، گفت: روال کار به این ترتیب است که جشنواره ها کتباً برای این افراد تقاضای روادید می کنند که این درخواست ها برای بررسی صدور یا عدم صدور روادید به وزارت امور خارجه منعکس می شود.

امینی در مورد وضعیت و فهرست فیلم های همراه نماینده فیلم برلین اضافه کرد: سازمان سینمایی هنوز فهرست فیلم های مذکور را از مراجع ذی صلاح دریافت نکرده است، بنابراین اظهارنظر در مورد محتوا یا اصولاً مجاز یا غیر مجاز بودن فیلم ها منوط به دریافت فهرست فیلم ها و انجام بررسی های لازم در این زمینه است.

مدیر کل امور جشنواره ها با بیان این نکته که طبق قوانین کشور داشتن مجوزهای لازم برای تمام مراحل فیلمسازی ضروری است، بیان کرد: به طور طبیعی فیلم های منتخب برای شرکت در بخش های مختلف جشنواره و نمایش عمومی باید دارای پروانه نمایش باشند و نمایش عمومی فیلم ها در جشنواره های داخلی و خارجی بدون اخذ مجوزهای لازم اقدامی غیر قانونی است که با آن برخورد می شود.

وی در پایان تاکید کرد: رعایت ضوابط و چارچوب های قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان فیلم و نمایندگان جشنواره ها الزامی است.