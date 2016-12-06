غلامحسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قضاوت داور تکواندو ملایری در مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: رضا صفرخانیان رئیس هیئت تکواندو شهرستان ملایر که بهتازگی از سفر ارتقاء درجه کشور چین بازگشته از سوی فدراسیون تکواندو برای قضاوت در مسابقات قهرمانی جوانان کشور بزرگسالان و جوانان به شهر زرین استان اصفهان دعوت شد.
وی افزود: این داور خوب ملایری بارها در لیگهای کشور و تورنمنتهای ملی، دانشگاهی، نیروهای مسلح قضاوتهای بسیار داشته صفرخانیان بهعنوان تنها داور فراخوانده شده از استان همدان در تاریخ ۱۸ و ۱۹ آذر در زرینشهر اصفهان قضاوت میکند.
رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر بابیان اینکه تکواندو ملایر از قطبهای کشور است، گفت: حضور در لیگهای کشوری و جامهای مختلف و کسب رتبه و مدالهای ارزشمند نشان از ظرفیت بالای تکواندو ملایر دارد.
اکبری خاطرنشان کرد: استقبال از این رشته در ملایر بسیار مطلوب بوده و با توجه به استعدادهایی که در این رشته کشف کردهایم آینده تکواندو ملایر بسیار درخشان است اما نیاز به حمایت مالی مسئولان استانی داریم.
مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر بابیان اینکه راهاندازی اماکن ورزشی غیرفعال شهرستان در بخشهای مختلف از اهداف و اولویتهای اداره ورزش ملایر است، بیان کرد: بهزودی و با رفع مشکلات، خانه کشتی مصطفی جوکار ملایر بازگشایی خواهد شد.
وی عنوان کرد: خانه کشتی جوکار در منطقه محروم شهر قرار دارد و راهاندازی آن در پیشرفت این رشته ورزشی مؤثر است.
وی بابیان اینکه هزینه نگهداری سالنهای ورزشی زیاد است، بیان کرد: هزینه حاملهای انرژی سالنها زیاد است و به همین دلیل ترجیح داده میشود از سالنها بیشتر برای ورزشهای تیمی و توپی استفاده شود تا هزینههای سالن تأمین شود.
مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر یادآور شد: در برخی اماکن چشم به کسب درآمد نداریم و اگر فقط هزینههای اماکن پرداخت شود کافی بوده و بیشترین هدف ما استفاده مردم از این اماکن است.
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