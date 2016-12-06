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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۷

رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر خبر داد:

قضاوت داور تکواندو ملایری در مسابقات قهرمانی کشور

قضاوت داور تکواندو ملایری در مسابقات قهرمانی کشور

همدان-رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر گفت: رضا صفرخانیان داور ملی ملایری برای قضاوت به مسابقات قهرمانی جوانان کشور در اصفهان دعوت شد.

غلامحسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قضاوت داور تکواندو ملایری در مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: رضا صفرخانیان رئیس هیئت تکواندو شهرستان ملایر که به‌تازگی از سفر ارتقاء درجه کشور چین بازگشته از سوی فدراسیون تکواندو برای قضاوت در مسابقات قهرمانی جوانان کشور بزرگ‌سالان و جوانان به شهر زرین استان اصفهان دعوت شد.

وی افزود: این داور خوب ملایری بارها در لیگ‌های کشور و تورنمنت‌های ملی، دانشگاهی، نیروهای مسلح قضاوت‌های بسیار داشته صفرخانیان به‌عنوان تنها داور فراخوانده شده از استان همدان در تاریخ ۱۸ و ۱۹ آذر در زرین‌شهر اصفهان قضاوت می‌کند.
رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر بابیان اینکه تکواندو ملایر از قطب‌های کشور است، گفت: حضور در لیگ‌های کشوری و جام‌های مختلف و کسب رتبه و مدال‌های ارزشمند نشان از ظرفیت بالای تکواندو ملایر دارد.

اکبری خاطرنشان کرد: استقبال از این رشته در ملایر بسیار مطلوب بوده و با توجه به استعدادهایی که در این رشته کشف کرده‌ایم آینده تکواندو ملایر بسیار درخشان است اما نیاز به حمایت مالی مسئولان استانی داریم.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر بابیان اینکه راه‌اندازی اماکن ورزشی غیرفعال شهرستان در بخش‌های مختلف از اهداف و اولویت‌های اداره ورزش ملایر است، بیان کرد: به‌زودی و با رفع مشکلات، خانه کشتی مصطفی جوکار ملایر بازگشایی خواهد شد.

وی عنوان کرد: خانه کشتی جوکار در منطقه محروم شهر قرار دارد و راه‌اندازی آن در پیشرفت این رشته ورزشی مؤثر است.

وی بابیان اینکه هزینه نگه‌داری سالن‌های ورزشی زیاد است، بیان کرد: هزینه حامل‌های انرژی سالن‌ها زیاد است و به همین دلیل ترجیح داده می‌شود از سالن‌ها بیشتر برای ورزش‌های تیمی و توپی استفاده شود تا هزینه‌های سالن تأمین شود.

 مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر یادآور شد: در برخی اماکن چشم به کسب درآمد نداریم و اگر فقط هزینه‌های اماکن پرداخت شود کافی بوده و بیشترین هدف ما استفاده مردم از این اماکن است.

کد مطلب 3842623

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