پذیرش دانشجو در رشته بیهوشی و مراقبت‌ های ویژه دامپزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شیراز، دوره دکتری تخصصی بیهوشی و مراقبت ‌های ویژه دامپزشکی برای نخستین بار در کشور با پیگیری دانشگاه شیراز تدوین و ارائه شده و پس از طی مراحل تصویب آن در این دانشگاه و وزارت علوم در نهایت در نشست شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به تصویب رسیده است.

بر اساس برنامه ارائه شده توسط سازمان سنجش در آزمون دکتری سال ۹۶-۹۵ پذیرش دانشجو در این رشته برای نخستین بار توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز انجام خواهد شد.

مواد امتحانی دکتری تخصصی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی در آزمون دکتری شامل دروس فیزیولوژی، فارماکولوژی، اصول جراحی و بیهوشی، جراحی دام کوچک و جراحی دام بزرگ است.

پذیرش دانشجویان این دوره از بین دانش آموختگان دکتری عمومی دامپزشکی صورت می گیرد.

این دوره همانند سایر دوره‌ های رزیدنسی علوم بالینی دامپزشکی یک دوره بالینی بیمار محور (مشابه دوره های رزیدنسی دانشگاه علوم پزشکی) است که با هدف تربیت مدرس و محقق برای دانشگاه‌ ها و مراکز تحقیقاتی و اجرایی تخصصی (مانند پژوهشکده رویان و سلول‌ های بنیادی) و تربیت متخصص بیهوشی و مراقبت‌ های ویژه برای بیمارستان‌ های دامپزشکی ارائه شده است.