آثار بیش از سه هزار شهید گلستانی جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحمت الله صادقی ظهر سه شنبه در کنگره شهدای دانشجو که با حضور جانشین فرمانده سپاه پاسداران، نماینده ولی فقیه در گلستان و جمعی از مسئولان و حضور پرشور دانشجویان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد اظهار کرد: اجلاسیه چهارهزار شهید گلستان، عملیات بزرگ فرهنگی با محوریت ایثار و شهادت و استفاده از ظرفیت غنی دفاع مقدس توسط مردم استان گلستان و خادمان شهدا درحال وقوع است.

سردار صادقی افزود: تمام اعضای بدنه سازمان های استان، اقشار، یگان ها و ظرفیت های متعدد جغرافیای استانی مخاطب این رویداد بزرگ شده اند تا در کنار این ظرفیت سازی و با عمق بخشی به داده های دوران دفاع مقدس اقدامات موثری انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: شورای سیاست گذاری اجلاسیه موفق به جمع آوری آثار سه هزار و ۲۲۹ شهید شد که این حجم منابع برای ۱۰ سال آینده می تواند مواد اولیه یک اقدام فرهنگی بزرگ را تامین کند.

به گفته وی، گلستان در دوران دفاع مقدس ۴۲ هزار و ۲۴۰ رزمنده به لشگر ویژه ۲۵ کربلا فرستاده که از این تعداد چهار هزار نفر به افتخار شهادت نائل و بیش از ۱۳ هزار جانباز و حدود دو هزار آزاده شدند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان تصریح کرد: ۱۱۷ کتاب در قالب مستند، شعر، خاطره و رمان منتشر شده که از این تعداد ۱۰ اثر با موضوع انقلاب، ۶ اثر با موضوع راهبردی دفاع مقدس و ۱۰۱ اثر درباره امیران، سرداران و رزمندگان بوده است.

سردار صادقی با اشاره به اقدامات پژوهشی اجلاسیه بیان کرد: ۴۲ طرح پژوهشی در راستای نشر ارزش های دفاع مقدس و ۶۶ پایان نامه دانشجویی تولید شد که از این تعداد ۲۶ عنوان مورد حمایت قرار گرفت.

وی به تولیدات رادیویی و تلویزیونی اشاره و اظهار کرد: چهار هزار و ۳۱ دقیقه تولید تلویزیونی به ویژه سریال «بازگشت» و فیلم بلند «این خانه پلاک ندارد» با حضور هنرمندان استان که در آینده پخش خواهند شد و ۹ هزار و ۳۵ دقیقه تولید رادیویی در راستای اجلاسیه تولید شده اند.

وی به دیگر اقدامات انجام شده اشاره و بیان کرد: برگزاری یک هزار و ۳۳۲ یادواره شهدا در استان یکی از افتخارات ما است که رقم بسیار قابل توجه است.

دبیرکل اجلاسیه چهارهزار شهید گلستان تصریح کرد: به جرات می توانم بگویم بعد از دهه عاشورا گلستان تنها با حمایت های مردمی و بدون حمایت های دولتی یادواره شهدا برگزار کرده است.