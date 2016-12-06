متخصصین علوم اعصاب ایران و جهان در تهران گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدتقی جغتایی رئیس انجمن علوم اعصاب ایران گفت: این کنگره علمی توسط مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو روانپزشکی تهران، ‌دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، ‌انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی برگزار خواهد شد.

رئیس پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، هدف از برگزاری این کنگره را ساخت یک پل ارتباطی میان دانشمندان علوم اعصاب پایه و بالینی با هدف کشف طرز کار مغز، درمان بیماری های نورولوژی و چگونگی استفاده از فن آوری های نوین در این حوزه دانست و افزود: این کنگره با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر از اندیشمندان، پژوهشگران و درمانگران حوزه علوم اعصاب و با شرکت ۱۰ سخنران برجسته بین المللی برگزار خواهد شد.

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی تاکید کرد: مقالات و تازه های علمی این کنگره برای متخصصان نورولوژی، جراحان مغز و اعصاب، روانپزشکان، متخصصان علوم اعصاب، فیزیولوژی آناتومی، نورورادیولوژی، رادیولوژی، ایمونولوژی، روانشناسان و متخصصان حوزه های مربوط به مهندسی مانند برق، مکانیک، مهندسی پزشکی و فیزیک قابل استفاده خواهد بود.

وی همچنین به بخش های جانبی این کنگره اشاره کرد و افزود: بخش های دانش آموزی، دانشجویی و دستیاری از بخش های جانبی کنگره هستند که به ترتیب توسط دانش آموزان خلاق در حوزه علوم اعصاب، دانشجویان علوم پزشکی و دستیاران نورولوژی و روانپزشکی برگزار می شود.

جغتایی ادامه داد: امسال برای اولین بار بخش های جشنواره عکس و فیلم، و تقدیر از برترین مقاله و برترین پایان نامه در حوزه علوم اعصاب به کنگره افزوده شده است.

وی افزود: انجمن علوم اعصاب ایران با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در نظر دارد در این کنگره از تعدادی از پژوهشگران جوان حوزه های علوم اعصاب با اهدای جوایز «اهوازی» تقدیر نماید.

این جایزه که به یاد پزشک بزرگ ایرانی قرن چهارم هجری بنام جایزه اهوازی نامگذاری شده است به تعدادی از سخنرانان و ارائه دهندگان پوستر اختصاص خواهد یافت.

در این کنگره، دکتر «نان سویی» رئیس انستیتو روانپزشکی آکادمی علوم چین، دکتر «رعنا کاربوداک» استاد نورولوژی دانشگاه هستپ ترکیه، دکتر «چریستل بائوز» مدیر برنامه بازال گانگلیا انستیتتو علوم اعصاب فرانسه و «آنتونی تریلر» رئیس انستیتو بیولوژی سوپریور فرانسه، سخنرانی خواهند کرد.