هزار فقره حساب پس انداز جوانان در کردستان افتتاح شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین سلیمی امروز سه شنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج گفت: میزان کل تسهیلات پرداختی بانک مسکن از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده که این مبلغ به ۲۵۵ واحد در بافت شهری پرداخت شده و پرونده ۱۵۰ واحد دیگر هم در دست اقدام است.

وی عنوان کرد: تسهیلات مشارکت مدنی بدون سپرده به ۲۳۷ واحد و با سپرده هم به ۳۸ واحد در سال جاری پرداخت شده است.

وی اظهارداشت: تسهیلات پرداخت شده در بخش خرید مسکن هم با سپرده به ۵۱ واحد و بدون سپرده هم به ۱۹۹ واحد مبلغ ۸۲ میلیارد ریال پرداخت شده است.

سرپرست امورشعب بانک مسکن کردستان با اشاره به اینکه در بخش خرید کالا هم ۸۲۱ فقره وام به مبلغ ۶۶ میلیارد ریال پرداخت شده است، گفت: در زمینه وام قرض الحسنه ازدواج هم پرداخت ۴۰۰ فقره به بانک مسکن استان تکلیف شده بود که باتوجه به تاکیدات دولت مبنی بر حمایت بیشتر از جوانان در این راستا تا پایان آذرماه ۷۳۰ فقره وام ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده ایم.

سلیمی کل مبلغ پرداختی وام ازدواج را ۷۴ میلیار ریال ذکر کرد و اظهارداشت: حدود ۱۵۵ پرونده دیگر در زمینه درخواست وام ازدواج در دست اقدام داریم.

وی میزان تسهیلات پرداختی در بخش مشارکت مدنی فروش و اقساط و خرید مسکن را ۲۱ میلیارد ریال ذکر وعنوان کرد: در مجموع با توجه به اینکه تورم بخش مسکن رو به مهارشدن است ذائقه مردم هم به سمت حساب های برنامه ای سوق پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: اتفاق مذکور به دلیل رکود حاکم بر بخش مسکن و آرامش فکری مصرف کنندگان، پایین بودن سهم سرانه پس انداز درکردستان به نسبت استان های هم وزن خود، درآمد سرانه استان و تطبیق حداقل مبلغ برای افتتاح حساب با این درآمد است.

سرپرست امورشعب بانک مسکن کردستان با بیان اینکه در صورت کاهش و مهار تورم مردم به سمت وام های با سپرده و نرخ سود کمترگرایش پیدا می کنند، بیان کرد: در یک ماه اخیر نزدیک هزار فقره حساب پس انداز جوانان در استان افتتاح شده و این مسئله در چند سال اخیر بی نظیر بوده است.

سلیمی ادامه داد: حساب های آتی که تسهیلات برنامه ریزی شده برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده است هم در بخش کارمندی و هم کودکان و نوجوانان مورد توجه مشتریان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: دراستان بزرگترین مانعی که برای پرداخت تسهیلات بدون گره کور کاری وجود دارد مربوط به تجمیع نزدیک هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش روستایی است.

وی با بیان اینکه عدم همکاری بخش روستایی باعث شده بانک مسکن توان خود را در پرداخت تسهیلات روستایی از دست دهد، ادامه داد: در حال حاضر در استان ۴۰ هزار واحد مسکن روستایی نیازمند به بازسازی وجود دارد.

سرپرست امورشعب بانک مسکن کردستان با اعلام اینکه ۶۴ درصد کل مطالبات معوق بانک مسکن استان مربوط به مسکن روستایی و مهر است، بیان کرد: طی سال های گذشته حدود ۱۱ هزار واحد با مشارکت بانک های مختلف بازسازی شدند که ۶۰ درصد تسهیلات این واحدها توسط بانک مسکن پرداخت شده است.