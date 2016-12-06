حل مشکلات اقتصادی هزاران بار آسانتر از مشکلات امنیتی و دفاعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در جمع فرماندهان، مسئولین، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم با برشماری دشمنیهای امریکا برعلیه ملت ایران در ادوار مختلف اظهار کرد: تنها راه رهایی از ظلم ، ستم و توطئههای استکبار جهانی به سرکردگی امریکا، عمل به منویات، تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) است و هیچ راه دیگری وجود ندارد.
وی افزود: در عرصههایی که این فرامین عملی شده ما از سد مشکلات و تحریمها عبور کردهایم، اما در بخشهایی که این تدابیر بطور ناقص عملی شده یا کمتر مورد توجه قرار گرفتهاست، هنوز مشکل داریم؛ چنانچه امروز در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شاهد وجود مشکلاتی هستیم.
سردار حاجی زاده با تأکید بر اینکه امروز در حوزه فعالیتهای دفاعی و نظامی بویژه عرصههای استراتژیک از مشکلات عبور کرده و خودکفا شدهایم گفت: بطور مثال در حوزه موشکی افزایش حداکثری دقت موشکها از نکات مورد تأکید فرماندهی معظم کل قوا بود که بحمدالله با همت، جدیت و کار جهادی و با تکیه بر توانمندیها و ظرفیتهای جوانان پرشور و انقلابی ایران اسلامی با باور "ما می توانیم" این مهم محقق شد.
وی افزود :علاوه بر ارتقای دقت و کیفیت موشک های بالستیک ، مسئولین و متخصصین این عرصه با روش های ابتکاری و میان بر نسبت به ارزان سازی تولید موشک ها اقدام نموده اند و امروز شاهدیم برغم کمبود اعتبارات با افزایش تولید مواجهیم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه درادامه با طرح این سؤال که کدام کشور از طریق سازش به توفیقی دست یافته که ما دومین باشیم گفت: متأسفانه امروز مشکل ما در باور است و اگر بجای نگاه به بیرون به ظرفیتهای پایان ناپذیر موجود در داخل تکیه کنیم بسیاری از مسائل و مشکلات مرتفع میشود.
وی با بیان اینکه امروز تمام دنیای استکبار جمع شدهاند تا حکومت دینی را ناکارآمد جلوه دهند تصریح کرد: در این شرایط رسالت خطیر ما به عنوان پاسداران انقلاب اسلامی ایجاب میکند که در هر عرصهای که انقلاب با خطر مواجه شد به ایفای نقش مؤثر و اثربخش بپردازیم و دانشجویان بویژه در دانشگاهی همچون دانشگاه امام حسین (ع) می بایست با تفکر، مطالبهگری و عمل انقلابی پیشرو بوده و برای سایرین هم الگو باشند.
سردار حاجی زاده با یادآوری ایفای نقش تعیین کننده مردم در سالهای دفاع مقدس از آن بعنوان الگویی مناسب بمنظور رفع مشکلات در سایر عرصهها از جمله اقتصاد یاد کرد و گفت: همانگونه که مردم نقش اصلی را در ۸ سال دفاع جانانه و ایستادگی در برابر دنیای استکبار برعهده داشتند ،امروز نیز میبایست این ظرفیت و پتانسیل غنی جدی گرفته شود؛ هیچ ملتی بهتر از ملت ایران در دنیا وجود ندارد.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پایان با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی هزاران بار آسانتر از مشکلات حوزه امنیتی و دفاعی است گفت: اگر بخواهیم مدیون خون شهدا نبوده و در مسیر انقلاب ثابت قدم باشیم و بر مشکلات غلبه کنیم تنها با باور «ما می توانیم» این مهم میسر می شود و دانشگاه امام حسین (ع) میبایست در این عرصه نقش محوری ایفا کند.
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