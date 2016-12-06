پژوهش باید مبنای برنامه ریزی ها در آموزش و پرورش باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر سه شنبه در همایش پژوهش دانش آموزی، افزود: اولیا در کنار معلمان بیشترین نقش را دارند ودر این میان انتظاری از دانش‌آموزان نخبه می‌رود،این است که تجربیات خود را به دیگران هم منتقل کنند.

وی با بیان اینکه پژوهش باید در فرایند تحصیل دانش آموزان همواره وجود داشته باشد، ادامه داد: دانش آموزان در زمینه فعالیت های پژوهشی مشارکت کنند تا در آینده شاهد نسلی توانمند و پژوهشگر باشیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: پژوهش باعث ارتقای آموزش می شود که در این میان باید معلمان در بحث پژوهش کاربردی وارد کار شوند و خوشبختانه آموزش و پرورش استان زنجان در بحث پژوهش توفیقات خوبی را کسب کرده است.

تمجیدی تاکید کرد: آموزش و پرورش با راه‌اندازی پژوهش سرا و پژوهشکده تعلیم و تربیت و همچنین اجرای طرح معلم و دانش آموز پژوهنده در تلاش برای توسعه و نهادینه کردن امر پژوهش در جامعه است و تاکنون موفقیت‌های خوبی را در این زمینه کسب کرده است.

تمجیدی افزود: فکرها، اندیشه‌ها و تمامی برنامه‌ها باید برمبنای پژوهش باشد و باید معلمان دانش آموزان در به کارهای پژوهشی تشویق کنند.

وی تصریح کرد: باید پژوهشگری و پژوهش مبنای کارها در آموزش و پرورش باشد و باید فضایی در مدارس ایجاد شود تا دانش آموزان از پرسشگری ترسی نداشته باشند و در تحقق این مهم معلمان نقش بسیار مهمی دارند.

تمجیدی افزود: اگر می خواهیم دانش آموزان پژوهنده پرورش یابد باید فضای لازم برای انجان پژوهش ها در مدارس ایجاد شود.