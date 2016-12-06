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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۷

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس عنوان کرد؛

اشتغالزایی در کشور نیازمند حمایت از کارآفرینان است

اشتغالزایی در کشور نیازمند حمایت از کارآفرینان است

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرایی‌کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توجه به اقتصاد دانش‌بنیان، منجر به توسعه کارآفرینی و رونق کسب و کار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، رحیم زارع با تاکید بر اینکه کارآفرینی و ایجاد اشتغال یکی از اولویت‌های اصلی کشور در زمان حال و آینده است افزود: باید با در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای کارآفرینان و ارائه تسهیلات با شرایط آسان، به رونق کسب و کار و افزایش اشتغال در کشور کمک شود.

وی با اشاره به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس گفت: اگر این قانون به صورت صحیح در کشور اجرایی و در این زمینه هماهنگی‌ها بین دستگاههای مختلف وجود داشته باشد، می‌توان شرایط رونق کسب و کار و کارآفرینی در کشور را تقویت کرد.

رئیس فراکسیون ایران در افق ١٤٠٤ مجلس با بیان اینکه اشتغالزایی پایدار می‌تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی جامعه را حل کند افزود: ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی بیکاری است که امیدواریم با همدلی بین مسئولان و بخش خصوصی و مهیا کردن حضور و سرمایه‌گذاری کارآفرینان در کشور شاهد بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال برای جوانان این مرز و بوم باشیم.

کد مطلب 3842637

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