اشتغالزایی در کشور نیازمند حمایت از کارآفرینان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، رحیم زارع با تاکید بر اینکه کارآفرینی و ایجاد اشتغال یکی از اولویتهای اصلی کشور در زمان حال و آینده است افزود: باید با در نظر گرفتن مشوقهایی برای کارآفرینان و ارائه تسهیلات با شرایط آسان، به رونق کسب و کار و افزایش اشتغال در کشور کمک شود.
وی با اشاره به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس گفت: اگر این قانون به صورت صحیح در کشور اجرایی و در این زمینه هماهنگیها بین دستگاههای مختلف وجود داشته باشد، میتوان شرایط رونق کسب و کار و کارآفرینی در کشور را تقویت کرد.
رئیس فراکسیون ایران در افق ١٤٠٤ مجلس با بیان اینکه اشتغالزایی پایدار میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی جامعه را حل کند افزود: ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی بیکاری است که امیدواریم با همدلی بین مسئولان و بخش خصوصی و مهیا کردن حضور و سرمایهگذاری کارآفرینان در کشور شاهد بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال برای جوانان این مرز و بوم باشیم.
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