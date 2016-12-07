به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نیری ظهر چهارشنبه در جلسه ثبت وقایع حیاتی که با حضور مسئولان شهرستان قوچان در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در هشت ماه اخیر در بحث ولادت در شهرستان با تغییرات منفی ۲/۳ به نسبت میانگین استانی وجود داشته است.

وی با بیان این مطلب که نیاز به ثبت ولادت و وفات در مهلت قانونی داریم، گفت: با همکاری معاونت استانداری و با ارائه برنامه ریزی نیاز است که با ارائه راهکاری بتوانیم مهاجرت را رصد کنیم.

مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوی با اشاره به ثبت سامانه (نشانی) در جهت اطلاع رسانی به مردم و نحوه استفاده از این سامانه بیان کرد: این سامانه این امکان را به مردم می دهد که محل سکونت جدید خود را ثبت کنند.

وی به برطرف شدن نیمی از مشکلات از طریق ارائه کارت های هوشمند خبر داد و افزود: با هوشمند سازی کارت ملی اطلاعات دقیقی برای مشخص شدن سکونت و مهاجرت مردم دسترسی داریم.

نیری ادامه داد: همچنین هزینه های زیادی و زمان های مختلفی برای سرشماری ها در طول سال شاهد نخواهیم بود.

وی ثبت نشدن یا به تاخیر انداختن وفات را یکی از مشکلات پیش رو دانست وگفت: اگر در هر زمینه ای کوتاهی شود در این صورت مردم را از خدمات اجتماعی نیز محروم کرده ایم.

مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوی تاکید کرد: عدم ثبت وفات زمینه ای در جهت سو استفاده عده ای قرار می گیرد که نیاز است به موقع ثبت برسانیم.

وی نرخ رشد جمعیت در استان را ۱/۲ درصد و در شهرستان ۶/۱ درصد پرداخت وگفت: البته این آمار با توجه به ثبت است و امکان دارد فردی در یک شهرستان متولد و در مشهد ثبت برساند.

نیری ادامه داد: در نرخ رشد طبیعی قوچان رتبه ۱۷ را در استان دارا است و درصد جمعیت شهری ۸/۵۷ درصد و روستایی ۲/۴۲ درصد تخمین زده می شود.

مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوی با بیان این مطلب که کل ولادت ۸ ماهه ابتدای سال ۹۵ در قوچان، دو هزار و ۶۳۸ نفر است، گفت: از این تعداد هزار و ۳۶۸ پسر و هزار و ۲۷۰ دختر که نسبت جنسی موالید آن ها ۷/۱۰۷ درصد است، را شامل می شوند.

وی با اشاره به اینکه به ازای هر هزار نفر جمعیت در قوچان نرخ ولادت ۸/۲۰ درصد ثبت می شود، عنوان کرد: نرخ حاصل از فوت در خراسان رضوی ۶/۴ درصد و در قوچان ۱/۶ درصد است.

نیری به ثبت ۷۷۷ واقعه حیاتی در قوچان اشاره وگفت: این شهرستان در ولادت رتبه ۱۸ و در وفات رتبه ۳ خراسان رضوی را داراست.

مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوی به تشریح فراوانی نام در قوچان پرداخت و گفت: امیرعلی، ابوالفضل، امیرحسین، علی و محمد طاها به ترتیب ۵ نام پسری هستند که بیشتر به ثبت رسیده اند.

وی ادامه داد: همچنین بیشترین نامگذاری در دختران فاطمه، زهرا، یسنی، نازنین زهرا و زینب صورت گرفته است.

نیری در خصوص تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در قوچان ابراز کرد: تعداد ازدواج ثبت شده در این شهرستان هزارو ۳۰۷ مورد و میزان طلاق ۴۰۰ مورد بوده است.

وی به واگذاری امور به بخش خصوصی در شهرستان ها اشاره کرد وگفت: در سال جاری نیز یک دفتر جدید اضافه شده است که در کنار تعویض شناسنامه و سه جلدی وسپس تعویض کارت هوشمند صورت می گیرد.

مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوی به صدور یک میلیون و ۲۰۶ هزار کارت هوشمند در خراسان رضوی اشاره کرد و ادامه داد: در هشت ماه اخیر از ۵۷ هزارو ۳۳۵ سهمیه در شهرستان قوچان، ۲۹ هزار و ۵۶۶ ثبت نام انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: صدور این کارت مسیری برای ورود به دولت الکترونیک تلقی می شود که هرچقدر بیشتر بتوانیم به هدف نزدیک تر شویم بهتر است.

نیری دسترسی هرچه سریعتر مردم به دفاتر پیشخوان در قوچان را خواستار شد و افزود: در روستا ها نیز این طرح را ارائه دادیم که ۱۱۳ دفتر متقاضی در روستاهای خراسان رضوی شناسایی شده است.