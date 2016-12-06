به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل کانون، «جم جمک» مجموعهای از ۱۰ شعر محمود کیانوش است که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
«احوالپرسی»، «قاصدک»، «جُمجُمک، برگ خزون»، «خدایا تو خوبی»، «جهان شو»، «دعا»، «بیرق با شکوه زمین»، «گل بگو و گل بشنو» و «خوشخویی» و «از باغهای نور» اشعاری هستند که نوجوانان گروه سنی «د» (دوره اول متوسطه) میتوانند آنها را در این کتاب مطالعه کنند. تصویرگری کتاب را «مسعود دشتبان» بر عهده داشته است.
در یکی از این شعرها میخوانیم: «اگر افسردهای از خود برون آی/ که دنیای درون تاریک و تنگ است/ زمان در ما بسی افسرده رفتار/ زمین در ما بسی افسرده زنگ است/ بجنب از جای و راهی شو به سویی/ که شیرین است دیدار طبیعت/ اگر خود نیستی آگاه از کار/ نگه کن نیک در کار طبیعت...»
این اثر در قطع خشتی و با قیمت ۳هزار و ۱۰۰ تومان عرضه شده است. علاقهمندان میتوانند برای تهیه این کتاب به تمامی کتابفروشیهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور مراجعه کنند.
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