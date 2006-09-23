تسهيلات ويژه اي به سرمايه گذاران در استان اصفهان پرداخت خواهيم كرد

استاندار اصفهان در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر در اصفهان اين تسهيلات را بسيار متفاوت با ساير استان‌ها دانست و گفت: هدف ما ايجاد ميل و رغبت سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در استان اصفهان است.

وي افزود :بخشي از تسهيلات مثل معافيت از پرداخت ماليات از زمان احداث كارخانه يا كارگاه تا بهره برداري از آن براي سرمايه گذاراني كه در مناطق محروم سرمايه گذاري مي كنند در قانون پيش بيني شده است اما تسهيلات اعطائي ما متفاوت از اين مسايل خواهد بود.

استاندار اصفهان در ادامه اظهار داشت: در حال حاضرتسهيلاتي در بخش شهرك‌هاي صنعتي يا واگذاري زمين براي سرمايه گذاران در مناطق محروم استان در نظر گرفته شده است كه اميدواريم با اعلام تسهيلات جديد، ميل و رغبت سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در اين استان افزايش يابد.