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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۸:۵۹

رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای شهر همدان:

فعالیت و اقدامات برای معلولین باید به نگرش عمومی تبدیل شود

فعالیت و اقدامات برای معلولین باید به نگرش عمومی تبدیل شود

همدان- رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای شهر همدان، گفت: فعالیت و اقدامات برای معلولین باید به نگرش عمومی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طبی مسرور عصر سه‌شنبه در نمایشگاه نقاشی آثار معلولین استان همدان در نگارخانه عین القضات همدانی ضمن تبریک هفته و روز معلولان اظهار کرد:این نمایشگاه با حمایت شورای شهر همدان و  همت مدیریت اجتماعی،   فرهنگی و گردشگری شهرداری منطقه دو و با همکاری جامعه توانمندان فرهیخته برگزارشده است.

وی بابیان اینکه معلولیت محدودیت نیست، اضافه کرد: نباید به معلولین جامعه با ترحم نگاه کرد چراکه روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.

رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه معلولین باید موردحمایت مسئولین قرار گیرند افزود:باید فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده برای این افراد به یک نگرش عمومی تبدیل شود.

وی بابیان اینکه توان‌خواهان در عرصه‌های ورزشی و علمی حرف برای گفتن دارند و بارها عناوین ملی و بین‌المللی کسب کرده‌اند، گفت: حقوق شهروندی معلولان باید در اجرای پروژه‌ها و پیگیری طرح‌ها موردتوجه قرار گیرد.

طبی مسرور با اشاره به برپایی نمایشگاه نقاشی آثار معلولین استان همدان اضافه کرد: بیش از ۱۳۰ اثر در این نمایشگاه ارائه‌شده که استقبال بسیار خوبی از جانب مردم از این نمایشگاه به‌عمل‌آمده است.

وی هدف از برپایی نمایشگاه را ارائه توانمندی‌های معلولین برشمرد و در پایان از همت شهرداری منطقه دو همدان به دلیل برپایی نمایشگاه و پرداختن به علایق معلولین تشکر کرد.

کد مطلب 3842652

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