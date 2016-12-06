تداوم راه انقلاب در گرو عبرت آموزی از سرنوشت گذشتگان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمان غلامی روز سه شنبه در یادوآره شهدای ایوان اظهار کرد: مسیری که امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی طی کرده تا به اقتدار و صلابت کنونی برسد در سایه جانفشانی و خون هزاران شهیدی است که برای دفاع از کیان و ارزش های این مرز و بوم عزیزترین سرمایه خود را فدا کرده اند.

وی افزود: همه ما و بویژه مسئولان موظف به انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های جدید هستند و تا زمانیکه این روحیه شهادت طلبی در بین جوانان این سرزمین حاکم است، هیچ تهدیدی توانایی مقابله با این نظام الهی را ندارد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور تاکید کرد: حفظ بصیرت در مقابل توطئه های دشمنان همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است و دشمن تلاش دارد با نفوذ در اماکن حساس ضربه خود را وارد کند که همین عامل لزوم هوشیاری و دقت نظر مسئولان را برای دفع این هجمه ها دوچندان می کند.

غلامی با تمجید از نقش مردم شهرستان ایوان در دوران دفاع مقدس گفت: حماسه مردمان این دیار در مناطق تنگ کوشک و سارات سومار هیچگاه از اذهان ملت ایران فراموش نخواهد شد.

وی اضافه کرد: مردم استان ایلام در دوران جنگ هشت ساله تحمیلی حاضر نشدند خانه و کاشانه خود را رها کرده و در سخت ترین شرایط و کمترین امکانات در دفاع از خاک خود سنگ تمام گذاشتند و امروز بر عموم مسئولان واجب است در راستای رفع نیازها و ارتقای سطح رفاه اجتماعی آنان گام بردارند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در مسیری نورانی حرکت می کند تا ثمره آن به دست صاحب اصلیش سپره شود، افزود: برای کسب موفقیت های بیشتر در هر روز و هر لحظه باید گذشته ها را مرور کرد و با یک نگاه بلند گام هایی محکم به سوی آینده ای درخشان برداشت.