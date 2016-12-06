  1. استانها
  2. ایلام
۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۸

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور:

تداوم راه انقلاب در گرو عبرت آموزی از سرنوشت گذشتگان است

تداوم راه انقلاب در گرو عبرت آموزی از سرنوشت گذشتگان است

ایلام-مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: برای تداوم راه پرافتخار انقلاب اسلامی باید همواره از سرنوشت گذشتگان درس عبرت بیاموزیم تا بتوانیم بر مشکلات پیشرو فائق آییم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمان غلامی روز سه شنبه در یادوآره شهدای ایوان اظهار کرد: مسیری که امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی طی کرده تا به اقتدار و صلابت کنونی برسد در سایه جانفشانی و خون هزاران شهیدی است که برای دفاع از کیان و ارزش های این مرز و بوم عزیزترین سرمایه خود را فدا کرده اند.

وی افزود: همه ما و بویژه مسئولان موظف به انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های جدید هستند و تا زمانیکه این روحیه شهادت طلبی در بین جوانان این سرزمین حاکم است، هیچ تهدیدی توانایی مقابله با این نظام الهی را ندارد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور تاکید کرد: حفظ بصیرت در مقابل توطئه های دشمنان همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است و دشمن تلاش دارد با نفوذ در اماکن حساس ضربه خود را وارد کند که همین عامل لزوم هوشیاری و دقت نظر مسئولان را برای دفع این هجمه ها دوچندان می کند.

غلامی با تمجید از نقش مردم شهرستان ایوان در دوران دفاع مقدس گفت: حماسه مردمان این دیار در مناطق تنگ کوشک و سارات سومار هیچگاه از اذهان ملت ایران فراموش نخواهد شد.

وی اضافه کرد: مردم استان ایلام در دوران جنگ هشت ساله تحمیلی حاضر نشدند خانه و کاشانه خود را رها کرده و در سخت ترین شرایط و کمترین امکانات در دفاع از خاک خود سنگ تمام گذاشتند و امروز بر عموم مسئولان واجب است در راستای رفع نیازها و ارتقای سطح رفاه اجتماعی آنان گام بردارند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در مسیری نورانی حرکت می کند تا ثمره آن به دست صاحب اصلیش سپره شود، افزود: برای کسب موفقیت های بیشتر در هر روز و هر لحظه باید گذشته ها را مرور کرد و با یک نگاه بلند گام هایی محکم به سوی آینده ای درخشان برداشت.

کد مطلب 3842659

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها