لیست دوم از بدهکاران دانه درشت به شهرداری رشت افشا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ثابت قدم در نشست خبری با اصحاب رسانه که پیش از ظهر سه شنبه برگزار شد با اعلام اینکه مرحله دوم لیست بدهکاران دانه درشت به شهرداری رشت به زودی افشا می شود اظهار کرد: نمی توان نسبت به اینکه حق الناس اکثریت شهروندان در جیب های اقلیتی باقی بماند، سکوت کرد.

شهردار رشت با بیان اینکه پس از افشای لیست اولیه از بدهکاران دانه درشت به شهرداری، تعدادی از آن ها نسبت به پرداخت بدهی هایشان اقدام کرده اند افزود: لیست مذکور به دستگاه های قضائی ارجاع داده شده است.

ثابت قدم تاکید کرد: برخورد با روندی که سال ها بدهکاران دانه درشت با اجحاف در حق شهروندان پیش گرفته اند، وظیفه و رویکرد شهرداری رشت بوده و در این رویکرد نیز ثبات خواهیم داشت.

وی همچنین به نحوه درآمدزایی شهرداری از طریق پرداخت عوارض شهری و بهای خدمات از سوی شهروندان اشاره کرد و افزود: تنها ۱۰ درصد از خانوارهای ساکن رشت بهای خدمات خود را به شهرداری پرداخت می کنند.

ثابت قدم تصریح کرد: به عبارت دقیق تر، تنها یک درصد از شهروندان به طور واقعی عوارض و بهای خدمات شهری را به شهرداری می دهند.

شهردار رشت در ادامه، با اشاره به سیاست های شهرداری برای رسیدن به توسعه این شهر، گفت: نمی توان تنها با اتکا به داشته های گذشته به پیشرفت و توسعه شهر دست یافت.

ثابت قدم افزود: باید با الگو برداری از تجربیات شهرهای پیشرفته دنیا و مشارکت همه شهروندان در حوزه های مختلف نسبت به توسعه و پیشرفت شهر اقدام کرد.

شهردار رشت برندسازی، اعتماد سازی محلی و جلب سرمایه گذار را سه رکن اساسی و اصلی برای رسیدن به پیشرفت و اعمال عدالت اجتماعی دانست و گفت: باید بتوانیم بسترهای اشاعه عدالت اجتماعی در سطح شهر رشت را فراهم کنیم.

ثابت قدم نسبت به نارضایتی هایی که به دنبال اجرای پروژه هدایت آب های سطحی طی سه ماه گذشته در خیابان ها به وجود آمده است، اطمینان خاطر داد که معضل همیشگی آبگرفتگی خیابان ها و کوچه های شهر رشت با اتمام این پروژه تا سال آینده حل می شود.

شهردار رشت همچنین با تاکید بر حفاظت از محیط زیست، پیشرفت فیزیکی بهسازی مرکز دفن زباله سراوان را ۶۰ درصد اعلام کرد و گفت: نمی توانیم نسبت به وضعیت لندفیل سراوان و اهمیت محیط زیست بی اعتنا باشیم زیرا اهمیت و حفاظت از محیط زیست از مهمترین شاخص های شهر توسعه محور است.

وی به ترافیک سنگین خیابان های رشت نیز اشاره کرد و افزود: مردم باید به این نتیجه برسند که ترافیک توسط خودروهای تک سرنشین ایجاد می شود و باید نسبت به رفتار شهروندی خود تجدیدنظر کنند.

ثابت قدم تصریح کرد: شهرداری در تلاش است با توسعه ناوگان اتوبوسرانی از طریق اضافه شدن ۳۰ دستگاه اتوبوس در آینده نزدیک این ناوگان را بهبود ببخشد تا جابجایی شهروندان با ناوگان حمل و نقل عمومی ارتقا یابد.

وی همچنین افتتاح ۱۶ پارک محله ای که اکثرشان در حاشیه رودخانه ها است را یادآور شد و گفت: رایزنی هایی با وزارت دفاع برای بهره مندی از ظرفیت آبی رودخانه های رشت صورت گرفته که انتظار داریم با احیای بخشی از پهنه آبی رودخانه ها، بتوانیم حاشیه رودخانه ها را به همراه تجهیزاتی در پهنه آبی آن ها برای شهروندان تجهیز کنیم.

شهردار رشت ابراز امیدواری کرد: این مهم در بودجه سال آینده پیش بینی شود.

وی درباره تقدیم بودجه سال آینده به شورای شهر، دی ماه را زمان ارائه بودجه شهرداری رشت به شورای شهر عنوان کرد و گفت: پیش بینی می کنیم بودجه سال آینده شهرداری، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان باشد.