«نکوداشت سینمای مستند کرمان» با تکریم از دو فیلمساز کرمانی

محمد رضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: بخش «نکوداشت سینمای مستند کرمان» به تکریم از استاد منوچهر عسگری‌نسب و محمد اسلامی، دو مستندساز با سابقه‌ سینمای مستند کرمان اختصاص یافته است.

علیزاده ادامه داد: در این بخش ویژه جشنواره که با مشارکت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان برگزار می‌شود، فیلم‌های مستند «جشن سده» و «پیری سوز چکچکو» از آثار استاد منوچهر عسگری‌نسب و «زیره» ساخته محمد اسلامی به نمایش درآمده و در مراسم پایانی جشنواره که ۲۱ آذر ماه برپا می شود؛، تندیس فیروزه‌ای سینماحقیقت، لوح تقدیر و هدایایی به این دو چهره فرهنگی اهدا خواهد شد.

دیار کریمان روزهای ٢٣ تا ٢٥ آذر ماه جاری میزبان بیش از ٧٠ هنرمند مستند ساز و برگزیده دهمین جشنواره بین المللی «سینما حقیقت» است.

طی این سه روز علاوه بر اکران سه فیلم برگزیده مستند؛ حداقل ٣٠ فیلم از فیلم های برگزیده جشنواره امسال و فیلم های برگزیده تعدادی از فیلم سازان مستند کرمان در سالن سینما «شهر تماشا» اکران خواهد شد.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۴ تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۵، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در پردیس سینمایی چارسو برگزار خواهد کرد.