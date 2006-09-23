حشمت الله فلاحت پيشه در گفتگو با خبرنگار "مهر"، در خصوص مذاكرات آتي لاريجاني و سولانا و احتمال بررسي موضوع تعليق غني سازي توسط ايران، گفت : در هر مذاكره اي در خصوص موضوع هسته اي ايران دو تضمين متقابل بايد شكل گيرد، تا موضوع از روند ديپلماتيك خارج نشود، يكي تضمين اينكه برنامه هسته اي ايران به سمت نظامي پيش نرود و ديگر اينكه فن آوري هسته اي ايران بدون فوت وقت به رسميت شناخته شود .



وي به بدعهدي اروپا به عنوان طرف مقابل مذاكرات هسته اي ايران در تفاهم نامه هاي سعد آباد و پاريس اشاره كرد و گفت : هر چند تعليق غني سازي در شرايطي كه ايران به تكنولوژي آن دست يافته است در شرايط كنوني هيچ دليل منطقي ندارد اما در صورت مذاكره در خصوص آن هرگونه تعليق احتمالي بايد بسيار كوتاه مدت و محدود باشد.







