به مطالبات رانندگان اتوبوس رسیدگی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سرخو در صحن علنی شورای شهر در تذکری با اشاره به تجمع رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی در مقابل شهرداری تهران در روز یکشنبه و انتقاد آنها به برخورد نامناسب پلیس با برخی از رانندگان اتوبوس گفت: این افراد پیش از این نیز نامه های اعتراضی خود را به شورای شهر ارسال کرده بودند که متاسفانه آنگونه که باید خواسته های آنها مورد توجه قرار نگرفت.

رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان این مطلب که این اصلا قابل قبول نیست کارگران که در راستای احقاق حقوق خود اعتراض می کنند، مورد ضرب و شتم قرار گیرند، گفت: وظیفه ما این بود که در میان افراد حاضر شویم و به حرف ها و درددل هایشان گوش دهیم.

وی با اشاره به عضویت پرسنل شهرداری در تعاونی های مسکن گفت: این اتفاق نه تنها غیرقانونی نیست که بسیار مثبت است اما متاسفانه برخی از پرسنل شهرداری نتوانسته اند عضو این تعاونی ها شوند یا تعاونی ها نتوانسته اند تعهدات خود را عملیاتی کنند.

سرخو اضافه کرد: متاسفانه شاهدیم که برخی افراد ۶ سال است به مسکن نرسیده اند که این نیاز به رسیدگی دارد و قطعا شهرداری باید عکس العمل مناسبی در قبال آنها انجام دهد.