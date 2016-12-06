به گزارش خبرنگارمهر، عبدالمحمد زاهدی امروز سه شنبه در دومین اجلاس استانی نماز که با موضوع نقش نماز در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و با تجلیل از فعالان حوزه نماز در مجتمع نور سنندج برگزار شد، با بیان اینکه نماز امری اقامه کردنی است، گفت: خداوند متعال می فرماید نماز را به پا دارید برای اینکه به یاد من باشید.

وی با تاکید براینکه باید همواره و در هر لحظه به یاد خدا بود، عنوان کرد: خدا نماز را به عنوان ابزاری را در اختیار ما انسان ها قرار داده که با آن ابزار به اصل خویش برگردیم و از مشکلات و معضلات دور باشیم.

وی با اشاره به اینکه فلسفه اصلی نماز در اقامه کردن و بازگشت به اصل خویش است، ادامه داد: یکی از نیازهای اساسی و اصلی انسان در طول زندگی دستیابی به آرامش است که بخش زیادی از این مهم از طریق اقامه نماز حاصل می شود.

استاندار کردستان بیان کرد: اگر اتصال و ارتباط بین انسان و خدا بدرستی انجام شود اطمینان قلبی ایجاد شده و جوامع اسلامی از فحشا و منکرات در امان خواهند بود.

زاهدی با توجه به حضور مربیان مهدهای کودک و معلمان پرورشی مدارس در این اجلاس، اظهارداشت: به جای بیم دادن کودکان از خداوند، باید صفت غالب خداوند که همان مهربانی نسبت به همه به خصوص نسبت به کودکان است به انها القا کنیم.

وی با بیان اینکه نماز فقط خم و راست شدن و بیان چند سوره و ذکر دینی نیست، عنوان کرد: اینها فقط بخشی از اقامه نماز است و مهمترین بخش نماز ارتباط است که باید برقرار شود.

وی از مربیان و معلمان خواست راه های مراقبه و برقراری ارتباط را از علما و افرادی که در این خصوص تبحر دارند یاد بگیرند و به فرزندانی که تحت آموزش آنها هستند یاد بدهند.

استاندار کردستان با بیان اینکه عدم برقراری ارتباط سبب بروز آسیب های اجتماعی می شود، بیان کرد: کودکان باید بدانند که مهمترین بخش نماز برقراری ارتباط با پروردگار است.