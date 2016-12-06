ترویج نماز در جامعه نیازمند همراهی عملی همه گروه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز سه شنبه دراجلاس استانی نماز استان قزوین که در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: اگر نماز در روح و جان افراد در هر شغل نهادینه شود و روح معنویت نماز در جامعه حکمفرما شود بسیاری از مشکلات و آسیب ها کم می شود.

استاندار قزوین تصریح کرد: باید بدانیم شیطان سراغ انسانهای مومن و متدین و بزرگان هم می رود لذا همه باید مراقب گفتار و رفتار و عملکرد خود باشیم تا دیگران نیز الگو بگیرند.

استاندار تصریح کرد: همه باید به وظیفه خود آشنا باشیم و به آن عمل کنیم تا به جامعه اسیب نرسد و آنگونه عمل کنیم تا به نظام، رهبری، دولت و مردم اسیب نرسد.

وی گفت: توجه به نماز اگر واقعا در میان مدیران، مسئولان، کارمندان، کارگران، متخصصان و دانش آموزان و دانشجویان مورد توجه جدی قرا گیرد و نهادینه شود آثارش در جامعه دیده می شود.

همتی اضافه کرد: اگر هر سخنی که می گوییم با روح نماز سازگار باشد تاثیر زیادی خواهد داشت و شاهد دستاوردهای معنوی آن در جامعه خواهیم بود.

وی بیان کرد: در جامعه ای که به نماز اهمیت می دهد نباید شاهد کم کاری و کم شدن بهره وری در کار باشیم و اگر مشکل و اسیبی داریم نشان می دهد در عمل پایبند ارزشهای نماز نبوده ایم و باید این نقیصه جبران شود.

استاندار یادآورشد: وقتی این همه آموزه های دینی داریم از علما انتظار می رود به گونه ای فرهنگ سازی کنند تا با ترویج نماز در جامعه شاهد کاهش آسیب های اجتماعی باشیم.

همتی گفت: وقتی سرمایه های اجتماعی زیادی داریم باید با روشهای جذاب و گیرا بتوانیم جوانان و دانش آموزان را به نماز جلب کنیم.

فعالیتهای سیاسی هم بر مدار اخلاق باشد

وی اضافه کرد: در جامعه باید به رشد و بالندگی برسیم و حتی فعالیتهای سیاسی ما نیز بر مدار اخلاق باشد و هر کاری که بدور از مسائل اخلاقی باشد باطل است و نتیجه نمی دهد.

استاندار اظهارداشت: همه امور ما باید بر مبنای آداب و اخلاق اسلامی باشد زیرا در سایه جمهوری اسلامی زندگی می کنیم و تضارب آراء لازمه جامعه کنونی است تا به رشد و بالندگی برسیم.

وی تصریح کرد: در ترویج نماز هم باید همه کمک و همراهی کنیم تا به دستاوردهای خوبی برسیم.

استاندار قزوین گفت: برای ترویج فرهنگ نماز در ادارات استان و سایر شئون جامعه آمادگی کامل داریم تا همکاری کنیم.

وی بیان کرد: مردم از علما و روحانیون و بزرگان انتظار دارند الگوی عملی و رفتاری باشند و اگر اینگونه شود و محیط های اداری، سازمانها، توام با معنویت نماز باشد و اثار آن در جامعه دیده شود مردم نیز اعتماد کرده و در عمل به این فریضه مشتاق تر می شوند.

در پایان این مراسم از کتاب ترنم وصل ویژه نماز هم رونمایی شد.

کتاب ترنم وصل که به کوشش رضا فضلی تهیه و تنظیم شده است مجموعه ای از آثار منتخب بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز است که به همت و پشتیبانی مجمع جهانی شهرهای اسلامی تهیه شده است.

این کتاب در ۵ فصل در ۱۳۹ صفحه تهیه شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.