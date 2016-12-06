سازمان حج و زیارت برای ثبت نام در سامانه سماح تخفیف دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی ظهر امروز سه شنبه در جلسه ستاد اربعین استان اظهار کرد: از نظر مسئولان کشوری رتبه برتر را در مدیریت مرزها و میزبانی از زائران حسینی به استان خوزستان تعلق گرفت که ناشی از اقدام و همت جمعی بوده و همه اعضا به اندازه های مختلف نقش داشتند تا کار به این خوبی را به نمایش بگذارند.

وی افزود: هدف نهایی در کمیته های مختلف این بوده که بتوانند یک امنیت قابل قبولی را برای زائران به عنوان مهمترین کار ستاد برای خروج زائران و برگشت امن و توأم با آسایش و آرامش رقم بزنند.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: هر کدام از دستگاه های استان حداقل هشت برنامه اصلی داشتند و مأموریت اصلی تأمین امنیت با دستگاه های امنیتی و انتظامی بود.

سردار اسحاقی ادامه داد: تشکیل کمیته های اطلاعاتی در اداره کل اطلاعات با حضور سایر مسئولان انتظامی برای اشراف بیشتر و پیشگیری از حوادث امنیتی و حتی اجرای عملیات های پیش دستانه را نیز داشتیم.

وی با تأکید از هوشیاری و بیداری نیروی انتظامی و امنیتی گفت: از پل زال تا شلمچه با وسعت ۶۰۰ کیلومتری و پهنای ۴۰ کیلومتری مراقبت و کنترل را انجام دادیم. شاهد حرکتی از سوی معاندان در مرزهای استان نبودیم هرچند که در برنامه آنها بود.

سردار اسحاقی بیان کرد: کارگاه های آموزشی برای رانندگان، زیرساخت های لازم در حوزه راه و شهرسازی، نصب دوربین های نظارتی در زمین، پروازهای شناسایی در هوا، استقرار تیم های چک و خنثی سازی، ساخت پارکینگ، پست های کنترلی متعدد، پیش بینی های متعدد برای حوادث احتمالی از جمله کارهای انجام شده برای میزبانی از زائران حسینی بود.

فرمانده انتظامی خوزستان عنوان کرد: جاده جدید چذابه شبیه معجزه بود و اگر انجام نمی شد معلوم نبود که با چه بحرانی مواجه می شدیم. احراز آمادگی سایر دستگاه ها برای خدمات رسانی به زائران حسینی نیز از دیگر کارهای خوب انجام شده در ستاد اربعین بود.

وی ادامه داد: موضوع ایمن سازی محورها، روان سازی ترافیک، استقرار بالگرد، آماده کردن پایانه عظیم شلمچه (از رکوردهای خارق العاده است) نیز از دیگر کارهای انجام شده است.

فرمانده انتظامی خوزستان همچنین عنوان کرد: از یازدهم صفر تا ۳۰ سفر بازگشت زائران را داشتیم. ۵۰۰ هزار و ۵۱۸ نفر ایرانی در شلمچه (۲۶ درصد)، چذابه ورود ایرانی ۳۴۴ هزار و ۵۰۸ نفر داشتیم.

سردار اسحاقی اضافه کرد: جمع ورود و خروج یک میلیون و ۸۲۳ هزار و ۶۸۶ نفر ایرانی را داشتیم و خارجی نیز ۲۳۴ هزار و ۲۴ نفر بودند.

وی بیان کرد: سهولت در تردد زائر، شناسایی دقیق افراد که به کشور برگشتند (احراز هویت)، قانونمند کردن حداکثری خروج از کشور، انعطاف پذیری و اخذ تصمیمات متناسب با شرایط موجود از جمله کارهایی که انجام دادیم.

ضرورت تدوین طرح جامع برای زیرساخت های اربعین

فرمانده انتظامی خوزستان گفت: این اولین جلسه برای اربعین سال ۹۶ است و یکی از ضروریت ها نیز تدوین طرح جامع برای زیرساخت های اربعین در هر دو مرز است. شهرداری اهواز مشخصا متکفل تهیه طرح چذابه و منطقه آزاد نیز موضوع طرح جامع شلمچه را مدیریت کند.

وی ادامه داد: بهداشت محیط و انسانی، راه، اسکان، پارکینگ، نظم، امنیت، سازماندهی دستفروشان و سایر مسائل را باید در تدوین این طرح در دستور کار خود قرار بدهند.

سردار اسحاقی با اشاره به اینکه نسبت به آمار امسال حداقل ۵۰ درصد در سال آینده افزایش داریم، گفت: تعیین لاین مختص برای تردد خودروهای دارای مجوز، تعریض جاده نفت، بهسازی و روکش جاده عبدالخان چون ۵۸ هزار خودرو ظرف یک ماه در مرز چذابه تردد داشتند (حداقل ۳۰ درصد این تعداد از جاده عبدالخان رفتند که تردد شمار آنها را ثبت نکرده) را باید در این طرح جامع موردنظر قرار داد.

وی تعریض پل بستان، جداسازی قطعات چهارخطه شده، ساماندهی و تجمیع مواکب که قارچ گونه عمل می شود و قاعدتا مشکلاتی را در آینده ایجاد می کند، احداث آشپزخانه متمکرز در طرح جامع، ایمنی، بهداشت و الگوی صحیح توزیع نذری بین زائران را از جمله دیگر موارد مورد لحاظ در طرح جامع برشمرد.

فرمانده انتظامی خوزستان در پایان بیان کرد: باید برای ثبت نام مردم در سامانه سماح یک تخفیفی از سوی حج و زیارت لحاظ شود تا مردم برای ثبت نام رسمی ترغیب و تشویق شوند. همچنین احداث قرارگاه اربعین در دو پایانه نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.