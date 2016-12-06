به گزارش خبرنگار مهر، سومین همایش گره طلایی استاد رشتی زاده ظهر سه‌شنبه با حضور سید مهدی صادقی استاندار قم، حمید کارگر رئیس مرکز ملی فرش ایران، احمد ذاکری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، امیر طیبی‌نژاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم و برخی دیگر از مسئولان استان و اساتید و فعالان عرصه فرش دستبافت قم و ایران در قم برگزار شد.

در این مراسم که در سالن همایش شهرداری قم برگزار شد، از فعالان هنر و صنعت فرش قم تقدیر به عمل آمد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران در این مراسم طی سخنانی گفت: خوشبختانه فعالان عرصه فرش در پیشبرد کارهای خود به خوبی عمل می‌کنند.

حمید کارگر بر لزوم کاهش تصدی دولت تأکید و بیان داشت: اگر بخواهیم در بسیاری از امور کارها پیش برود باید تصدی دولت کاهش پیدا کند زیرا تجربه نشان داده برخی موارد بروکراسی‌ها نه تنها پیش برنده نیستند بلکه بازدارنده هستند.

وی در ادامه ضمن اشاره به سفر خود به هند گفت: در بخش صادرات و فعالیت‌های مربوط به فرش در این کشور عملا دولت هیچ کاره است و تمامی امور توسط دست اندرکاران این حرفه صورت می‌گیرد که البته به نظر می‌رسد که موفق هم عمل کرده‌اند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با تأکید بر اصالت و پیشینه این هنر در کشور ابراز کرد: کشورهایی مانند پاکستان و هند به دلیل عدم اصالت در این هنر صنعت هر نقش و طرحی را بافته و روانه بازار می‌کنند اما ایرانی‌ها به دلیل اصالتی که در هنر دارند همیشه با کمی تأمل در نقش‌ها و رنگ‌ها بهترین کیفیت را که نشان دهنده اصالت ایرانی بودن است روانه بازار می‌کنند.

وی همچنین افزود: همین اصالت و پیشینه باعث شده تا فرش‌های ایران امروز در موزه‌های مختلف جهان نگهداری شوند و صادرکنندگان ایران هم توزیع سنتی قدرتمندی در کشورهای مختلف دارد.

یادآور می‌شود در این همایش محمد حسین نوری به عنوان روفوکار نمونه، ابراهیم صمدی به عنوان پیشکسوت برتر، غلامعلی موحد به عنوان طراح و نقاش برتر، رضا محمد بیگی به عنوان صادرکننده برتر، احمد فهمیده نظرلو به عنوان بافنده برتر و برادران جعفرنژاد به عنوان تولید کننده برتر انتخاب شدند و همچنین تندیس ویژه داوران به فیض الله صفرزاده حقیقی رسید و عبدالرحیم فروتن هم جایزه گره طلایی ویژه را دریافت کرد.