به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در پاسخ به سوال نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: هر چقدر که از بحث قاچاق کالا صحبت شود کم بوده و اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز سبب میشود که همه دستگاهها به آن بپردازند و مشارکت در این زمینه باید به صورت جدی پیگیری شود.
وی افزود: به اندازه مسئولیت و سهم خود برای رفع این بلای خانمانسوز از کشور تلاش میکنم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دیماه سال ۹۳ به تصویب مجلس رسید، قانون جامع و خوب است هرچند اشکالاتی به این قانون وارد است، اما بررسیهای سنگینی برای تصویب این قانون صورت گرفته و این قانون راه مبارزه را مشخص کرده است.
پورمحمدی با اشاره به آمار قاچاق کالا و ارز درکشور طی سال های مختلف یادآور شد: براساس آمارهای میزان قاچاق در سال ۸۴، ۶ میلیارد دلار بوده و در سال ۹۲ با شروع کار دولت یازدهم این عدد بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار شده است. هرچند که در این آمار و ارقام اشکالات و نقدهایی وارد است، اما موسسات کارشناسی باید درخصوص میزان قاچاق آمارهای دقیقی ارائه کند که آیا این ارقام ارائه شده صحیح بوده است یا خیر.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه با اتکا به قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز و پیگیری مجلس و دولت طی سه سال گذشته این رقم در ابتدای سال ۹۵ به ۱۵.۲ میلیارد دلار رسیده است، افزود: آمار قاچاق حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد و روند مبارزه با قاچاق به صورت جدی پیگیری میشود.
پورمحمدی با بیان اینکه طی چند سال اخیر بخش مهمی از پروندهها به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است، تصریح کرد: در حال حاضر با افزایش ۵۴۰ درصدی پروندههای تعزیراتی مواجه هستیم که بخش مهمی از این پروندهها بالای ۱۰۰ میلیون تومان است تا پیش از این نزدیک به ۸۶ درصد پروندهها زیر یک میلیون تومان بوده است.
وی با بیان اینکه بر اساس آخرین گزارش حجم پروندههای بالای ۱۰۰ میلیون تومان ۴ درصد پروندهها را تشکیل میدهد، ادامه داد: نیروی انتظامی، گمرک و وزارت اطلاعات به خوبی موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دنبال میکند و متأسفانه اشتغال، نظام اقتصادی کشور، بازار کسب و کار تحت تأثیر قاچاق کالا و ارز تحت فشار قرار گرفته است که پدیده قاچاق سبب ناامنی مرزها و به هم ریختگی نظام اقتصادی کشور شده است.
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