مسئولان برای حمایت از ورزش بوکس ورود کنند

مسعود کردلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش سالنهای آموزش بوکس در همدان اظهار داشت: یکی از اهداف ما این بوده که تعداد نوجوانان و جوانهای بیشتری را درگیر ورزش کنیم و ازاینرو در نقاط محروم شهر اعم از خضر، حصار امام، حصار حاج شمس علی، شهرک بهشتی، کوی خادم جنب چرمسازی و منوچهری، دیزج و بسیاری از مناطق دیگر در امر پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و همچنین اینکه از این تعداد سانس قهرمان بیرون بیاوریم عمل کنیم.
وی افزود: کسی که در جنگ فی سبیل الله شرکت میکند هدف اصلیاش جنگ است و برای شهادت نمیرود و اگر در این راه هم شهید شد اجر بالاتری برده ما هم در این مناطق و بسیاری از مناطق محروم سانس ایجاد کردیم تا در کنار اوقات فراغت به استعدادیابی و قهرمانپروری هم برسیم اما تربیت انسانها و کارهای فرهنگی زمانبر است.
نایبرئیس هیئت بوکس استان همدان با اشاره به ورود مسئولان در امر ورزش گفت: هرچه مسئولان اعم از نمایندگان مجلس، شوراها و مدیران کل نه بهعنوان مسئول بلکه بهعنوان حامی در کنار ورزش باشند به نفع ورزش است و حداقل این است که مینیبوس خوابگاه و سایر امکانات را رایگان در اختیار ورزشکاران و هیئتهای ورزشی قرار میدهند.
کردلو خاطرنشان کرد: شرط ورود مسئولان به ورزش عدم دخالت و صرفاً حمایت از این افراد است.
وی با اشاره بابیان اینکه تصمیمات گرفتهشده برای بوکس استان همدان شورایی است، بیان کرد: مدیریت یک کاری است که باید گروهی پیش رود و ظرف مدت یک سال گذشته شورای تصمیمگیری ۲۳ نفره شامل مربیان، داوران، پیشکسوتان و تمامی عوامل تأثیرگذار در بوکس استان همدان تشکیلشده است.
نایبرئیس هیئت بوکس استان همدان عنوان کرد: تصمیمات انفرادی در این مدت در بوکس همدان وجود نداشته و خرد جمعی تمیم گیرنده بوده و عملکرد ایشان نشان از توانمندی تیم فنی بوکس استان همدان بوده است.
تعداد سانس های آموزش بوکس در همدان افزایش پیدا کرده است
کردلو با اشاره به اقداماتی که در این زمان در بوکس همدان صورت گرفته است، گفت: سانس های استان همدان از ۹ سانس به ۲۰ سانس افزایش پیداکرده همچنین تعداد مکانهای آموزشی هیئت بوکس همدان از ۳ مکان به ۱۲ مکان افزایش پیداکرده است.
وی یادآور شد: در طول سالهای ۸۴ تا مهرماه ۹۴ بوکسورهای همدانی ۱۰ مدال کسب کردهاند اما از مردادماه سال گذشته ۲۴ مدال که شامل ۴ مدال طلا ۷ نقره و ۱۳ برنز با کسب مقام سوم تیمی کشور نشان از رشد ورزش بوکس همدان دارد.
نایبرئیس هیئت بوکس استان همدان با اشاره به برگزاری مسابقات چندجانبه متعدد در همدان بیان کرد: تا جایی که پتانسیل و توان مالی هیئت به ما اجازه داده در این مدت مسابقات مختلفی را در ردههای سنی مختلف با حضور استانهای مختلف در همدان برگزار کردیم.
کردلو بابیان اینکه کسب عناوین مهم کشوری و فتح سکوهای متعدد خود گواه بر مدیریت صحیح و همدلی در بین کلیه اعضا بوده و هست، گفت: با تمام همت و تلاش جهادگرانه اعضای هیئت کنونی بوکس همدان در مدیریت صحیح، پیشرفت و مدالآور هستند.
وی افزود: تلاش و نتیجه عملکرد مثبت هیئت بوکس همدان در طی این چند ماه بر هیچ ورزش دوست و دلسوز ورزش پوشیده نیست همچنین رسالت هیئتمدیره نو پا بوکس همدان حضور حداکثری جوانان به ورزش و کسب افتخارات برای شهر همدان بوده که به لطف حق و جدیت به این امر دست پیداکردهایم.
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