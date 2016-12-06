به گزارش خبرگزاری مهر، به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان، غرفه ایران در بازار خیریه بین المللی صوفیه در روز یکشنبه، چهارم دسامبر ۲۰۱۶ برابر با ۱۴ آذرماه ۱۳۹۵ به روی بازدیدکنندگان گشوده شد و مشتاقان نام و فرهنگ ایران از این غرفه بازدید کردند.

رایزنی فرهنگی ایران در بلغارستان با شرکت در نمایشگاه بین‌المللی خیریه در بلغارستان با به نمایش گذاشتن غذاهای متنوع سنتی ایرانی، صنایع دستی، کتب تاریخی، ادبی و گردشگری ایران در نمایشگاه بین المللی صوفیه حضور یافته است.

بر اساس این خبر، این نمایشگاه که هر ساله با حضور نمایندگی‌های سیاسی و فرهنگی کشورهای مختلف خارجی مقیم، موسسات بین المللی بلغارستان، در آستانه سال نو میلادی در صوفیه به مدت یک روز برگزار می‌شود.

در این بازار، برخی کشورهای مختلف خارجی مقیم اجناس متنوعی را از جمله صنایع دستی، لباس، غذا، شیرینی، کالاهای فرهنگی و موارد مختلف دیگر را به مردم عرضه می‌کنند و به نوعی فرهنگ خود را در این رخداد منحصر به فرد به نمایش می‌گذارند. در این بازار همچنین موسیقی، رقص سنتی، نمایش ورزش‌های رزمی و دیگر برنامه‌های هیجان آمیز نیز برگزار می‌شود و در آمد حاصل از این بازار برای کمک به قشر نیازمند در بلغارستان اختصاص داده می‌شود.

این گزارش می‌افزاید که غرفه ایران در نمایشگاه و بازارچه بین المللی خیریه مورد توجه و بازدید سفرا و دیپلمات‌های کشورهای مختلف و تعدادی از نمایندگان و شخصیت‌ها در بلغارستان قرار گرفت و محمدعلی کیانی رایزن فرهنگی ایران در بلغارستان به همراه همکاران رایزنی فرهنگی از مهمانان با غذاهای سنتی ایرانی پذیرائی کردند.

در غرفه ایران، غذای ایرانی، شله زرد، مینیاتور ایرانی، عکسهای از ایران، کتاب‌های ترجمه شده به زبان بلغاری و نوشت افزار ایرانی جهت کودکان به علاقمندان عرضه شد و در نهایت درآمد آن به امور خیریه اختصاص یافت.

محمدعلی کیانی رایزن فرهنگی در خصوص مشارکت رایزنی فرهنگی در این جشنواره گفت: اهداف این جشنواره و چنین اقدام بشردوستانه از سوی نمایندگی‌های سیاسی و فرهنگی کشورهای خارجی مقیم بلغارستان، موجب خوشحالی بسیاری از نیازمندان درآستانه سال نو میلادی می‌شود.

وی افزود: این جشنواره که توسط موسسه بین المللی زنان دپیلماتیک بلغارستان و نمایشگاه بین المللی صوفیه هر ساله برگزار می‌شود و در آن محصولات سنتی، سوغات و همچنین مواد غذاهای ملی ، موسیقی و هنرهای سنتی با هدف کمک به نیازمندان بی سرپرستان، درماندگان و معلولان ارائه می‌شود. در این بازارچه بشر دوستانه، جمعی از سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های فرهنگی کشورهای مختلف مقیم بلغارستان از جمله رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلغاستان که در چهار سال متوالی در این جشنواره بشر دوستانه حضور داشته‌اند.