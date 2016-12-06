برف و کولاک درجاده های کوهرنگ/تردد بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست

حسن مرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید برف و وجود کولاک در این شهرستان، عنوان کرد: هم اکنون تردد در جاده های این شهرستان به کندی انجام می شود.

وی عنوان کرد: در گردنه چری و شاه منصوری تردد به سختی انجام می شود.

بخشدار دو آب صمصمامی کوهرنگ ادامه داد: تردد در گردنه های چری و شاه منصوری بخش دو آب صمصمامی کوهرنگ تردد بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست.

وی بیان کرد: مسافرانی که قصد سفر به این شهرستان را دارند، حتما باید با باک پر سوخت و وسایل و تجهیزات کامل وارد این شهرستان بشوند.