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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۳

بخشدار دو آب صمصمامی کوهرنگ:

برف و کولاک درجاده های کوهرنگ/تردد بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست

برف و کولاک درجاده های کوهرنگ/تردد بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست

شهرکرد- بخشدار دو آب صمصمامی کوهرنگ گفت: هم اکنون بارش برف و کولاک در جاده های کوهرنگ موجب کند شدن تردد شده و تردد در برخی از گردنه های این شهرستان تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

حسن مرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید برف و وجود کولاک در این شهرستان، عنوان کرد: هم اکنون تردد در جاده های این شهرستان به کندی انجام می شود.

وی عنوان کرد: در گردنه چری  و شاه منصوری تردد به سختی انجام می شود.

بخشدار دو آب صمصمامی کوهرنگ ادامه داد: تردد در گردنه های چری و شاه منصوری بخش دو آب صمصمامی کوهرنگ تردد بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست.

وی بیان کرد: مسافرانی که قصد سفر به این شهرستان را دارند، حتما باید با باک پر سوخت و وسایل و تجهیزات کامل وارد این شهرستان بشوند.

کد مطلب 3842721

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