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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

دبیر جشنواره ملی پژوهش کشور:

پژوهش باید در راستای حل مشکلات اساسی کشور باشد

پژوهش باید در راستای حل مشکلات اساسی کشور باشد

شیراز- دبیر جشنواره ملی پژوهش کشور گفت: پژوهش نباید از مشکلات اساسی جامعه دور باشد و باید در راستای حل مشکلات اساسی کشور گام بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا گودرزی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده استان فارس در شیراز گفت: پژوهش نباید از مشکلات اساسی جامعه دور باشد و باید در راستای حل مشکلات اساسی کشور گام بردارد.

وی یادآور شد: هفته پژوهش فرصت مناسبی برای آسیب شناسی روند پژوهشی کشور است و نباید مورد غفلت واقع شود.

دبیر جشنواره ملی پژوهش کشور گفت: تلاش های ما در آن راستا بوده است تا مابین مراکز دانشگاهی و اجرایی در کشور پیوند محکمی برقرار شود.

گودرزی استاندار فارس را به عنوان یکی از استانداران برتر در کشور در توجه به فعالیت های پژوهشی معرفی و ابراز امیدواری کرد تا استان فارس در سال های آینده شاهد رونق بیشتری در حوزه پژوهش باشد و بتواند همواره به عنوان یکی از استان های برتر پژوهشی شناخته شود.

کد مطلب 3842723

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