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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۸

مدیرکل دامپزشکی ایلام خبر داد:

معدوم سازی ۵۱۰ کیلوگرم فرآورده های دامی غیر قابل مصرف در ایلام

معدوم سازی ۵۱۰ کیلوگرم فرآورده های دامی غیر قابل مصرف در ایلام

ایلام-مدیرکل دامپزشکی ایلام از معدوم سازی ۵۱۰ کیلوگرم فرآورده های خام دامی غیر قابل مصرف در ایلام خبر داد.

وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای وظایف سازمانی دامپزشکی، اکیپ های نظارتی فرآورده های خام دامی این شهرستان با هدف عرضه فرآورده های خام دامی سالم به شهروندان و زائران، با تشدید فعالیت های نظارتی بهداشتی در ایام اربعین فعالیت کردند.

وی افزود: ۵۱۰ کیلوگرم فرآورده های غیرقابل مصرف و فاسد طی ایام یاد شده در سطح شهر ایلام جمع آوری شد.

مدیرکل دامپزشکی ایلام یادآور شد: این مقدار فرآورده فاسد با اخذ مجوز دستگاه قضایی و حضور نماینده محترم دادستان معدوم سازی شد.

پیرانی از همشهریان ایلامی خواست به منظور حفظ سلامت خود و خانواده آنها، فرآورده های خام دامی مورد نیاز را صرفاً از مراکز تحت نظارت دامپزشکی خریداری کنند.

کد مطلب 3842731

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