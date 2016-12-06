۶۰ ویژه برنامه وقف در استان سمنان اجرا شد/ ثبت ۵۲ مورد وقف جدید

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی پیش از ظهر سه شنبه درچهاردهمین همایش وقف و رسانه و تجلیل از یاوران وقف استان سمنان در محل امامزاده یحیی (ع) سمنان با یادآوری اینکه وقف سنت حسنه است چراکه منجر به پیشرفت در زمینه علمی، بهداشت و اقتصاد جامعه اسلامی خواهد شد و این امر به عنوان یک ضرورت باید ترویج شود، ابراز داشت: در راستای انتشار فرهنگ وقف عمدتا بیشترین سهم متوجه رسانه ها است که می توانند با همراهی متخصصان علوم دینی و دست اندرکاران این حوزه در راستای ترویج این صدقه جاری کوشا باشند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون ۵۲مورد وقف به ارزش ریالی ۱۰میلیارد تومان در زمینه بهداشت و درمان، کمک در راستای تسهیل ازدواج، کمک به آزادی زندانیان و ... در استان صورت گرفت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در هفته وقف از اجرای ۶۰ عنوان ویژه برنامه این هفته خبر داد و ابراز داشت: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، دیدار با استاندار، افتتاح ۱۳ پروژه عمرانی در جوار بقاع متبرکه، دیدار با ائمه جمعه در شهرستان ها، غبارروبی امامزاده ها و گلزار شهدا، برگزاری نشست های صنفی وقف، دیدار با خانواده معظم شهدا، سخنرانی روسای ادارات و کارشناسان وقف در مدارس، دانشگاه ها و حوزه های علمیه از جمله برنامه های شاخصی بود که در این هفته اجرا شد.

واحدی در ادامه تصریح کرد: اهدای خون، عیادت از بیماران، برگزاری همایش وقف و رسانه وتجلیل از یاوران وقف، همایش عالم واقف مرحوم آیت الله العظمی شاهرودی، برپایی نمایشگاه عملکرد استانی اوقاف، برگزاری محفل قرآنی با حضور قاریان برجسته، حضور در روستاها ومناطق محروم، طرح ویزیت پزشک رایگان، نشست با دانشگاهیان و طرح موضوع پایان نامه ها با عناوین وقف و اقتصاد مقاومتی و گستره اثرات وقف از دیگر برنامه هایی بود که در راستای ایجاد فرهنگ وقف انجام شد.

وی با بیان اینکه طی سال جاری در سطح استان سمنان عملکرد بسیار مطلوبی را از نظر ترویج فرهنگ وقف شاهد هستیم، افزود: باید توجه داشت افزایش این فرهنگ نیازمند هم راستا قرار گرفتن رسانه ها و امور اوقاف است.