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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

دبیر کل ناتو:

آموزش نیروهای عراقی را افزایش می دهیم

آموزش نیروهای عراقی را افزایش می دهیم

دبیر کل ناتو در سخنان امروز خود از افزایش و گسترش آموزش نیروهای نظامی عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،«ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو پس از اولین روز نشست در بروکسل با حضور در یک نشست خبری اظهار داشت: ناتو در نظر دارد از سال جدید میلادی آموزش نیروهای نظامی عراق را گسترش دهد. 

وی در ادامه افزود: ناتو قصد دارد در حوزه امنیتی و دفاعی به کشورهایی که توان کمتری دارد خدماتی را ارائه دهد. 

لازم به ذکر است  وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو قرار است از امروز برای نشستی دو روزه در بروکسل گرد هم جمع شوند. «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو پیش از آغاز این نشست اظهار داشت: ناتو و اتحادیه اروپا در نظر دارند در ۷ حوزه بیش از پیش با یکدیگر همکاری داشته باشند.

کد مطلب 3842745
شقایق لامع زاده

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