به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بر اساس مصوبه هيئت وزيران، بانك مركزي جمهوري اسلامي موظف است تا پايان بهمن ماه هرماه معادل يك دهم رقم مصوب در آمد حاصل از صادرات نفت خام در سال 1385 (14461 ميليون دلار) را تبديل به ريال كرده و به حساب در آمد عمومي كشور واريز كند.

بر اين اساس، در پنج ماهه اول سال جاري معادل هفت هزار و 220 ميليون دلار از در آمد حاصل ازصادرات نفت خام، از سوي بانك مركزي تبديل به ريال شده و به حساب خزانه واريز گرديده است.

بر اساس مصوبه دولت پيشين در سال 1384 تمام درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام درچهار ماهه ابتداي سال، پس از وضع پنج درصد ماليات علي الحساب شركت ملي نفت از سوي بانك مركزي تبديل به ريال شده و به خزانه واريز گرديده است.

مبلغ مذكور معادل 13 هزار و 215 ميليون دلار بود كه از كل رقم مصوب در آمد ارزي فروش نفت در سال 1348 (12 هزار و 128 ميليون دلار)، (بدون محاسبه ...؟؟ بودجه سال مذكور را به حساب خزانه واريز شد.

بنابراين گزارش به همين دليل موجودي حساب در آمد عمومي كشور در پايان مرداد ماه 1384 با احتساب تنخواه موجودي نزد خزانه معين استان ها جمعا مبلغ 55 هزار و 239 ميلياردريال بوده در حالي كه اين رقم به دليل مصوبه دولت مبني بر واريز ماهانه يك دهم در آمد فروش نفت، تا پايان مرداد ماه امسال، بالغ بر 26 هزار و 6 ميليارد ريال است.

اين گزارش مي افزايد: در سال 1384 تمام در آمد ريالي حاصل از صادرات نفت خام تا بيمه اول شهريور ماه به حساب خزانه واريز شد و در نيمه دوم سال خزانه داري كل كشوروجهي بابت در آمد ريالي حاصل از صادرات نفت خام دريافت نكرد درحاليكه در سال جاري با تدبير دولت در آمد ريالي صادرات نفت خام طي 10 ماه به خزانه واصل مي شود و لذا كاهش ظاهري ميان موجودي خزانه در مقايسه با مدت مشابه سال 1384 طبيعي به نظر مي رسد.

گزارش تصريح دارد: در پايان مرداد ماه سال 1384 خزانه داري كل كشور ناچار بوده است براي تامين و پرداخت هزينه هاي ضروري كشور (اعم از جاري و سرمايه اي و مالي) مبلغ 14 هزار و 473 ميليارد ريال در آمد ماه‌هاي آتي سال ياد شده را به مصرف برساند در صورتي كه در سال 1385 اين مبلغ به رقم چهار هزار و 31 ميليارد ريال كاهش يافته است.