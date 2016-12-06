تنها۶ سفره خانه در سمنان مجوز دارند/ پلمپ۲۰ واحد عرضه کننده قلیان

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی ظهر چهارشنبه در کمیته کاهش مصرف دخانیات شهرستان سمنان به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه در گذشته ۲۹واحد عرضه قلیان در سمنان فعالیت داشتند، ابراز داشت: ۲۰واحد صنفی غیرمجاز عرضه دخانیات در ماه های اخیر به همت نیروی انتظامیپلمپ شده اند.

وی افزود: این اقدامات در راستای مبارزه با مصرف دخانیات به خصوص قلیان در مراکز عمومی است چرا که مضرات این نوع دخانیات بر هیچکس پوشیده نیست و باید در برابر عرضه آنها ایستاد.

رئیس کمیته کاهش مصرف دخانیات سمنان با بیان اینکه خانواده ها باید از عوارض اسفبار و بیماری زای مصرف دخانیات مطلع شوند، گفت: در ماه های اخیر اعضای ستاد کاهش مصرف دخانیات شهرستان در قالب طرح های ویژه این مهم، اقدامات خوبی را در راستای کاهش مصرف دخانیات از طریق آموزش، فرهنگ سازی و آگاهی رسانی به جامعه برای کاهش تقاضا صورت داده اند که امروز آثار مثبت آن را می توان به وضوح مشاهده کرد.

دانایی افزایش میزان آگاهی از اثرات مخرب و زیان‌بار استعمال دخانیات بر سلامتی در بین اقشار مختلف جامعه را از عوامل تاثیرگذار در پیشگیری از استعمال دخانیات عنوان کرد و ابراز داشت: تدوین برنامه ای مناسب و مطلوب از سوی دستگاه های فرهنگی و اطلاع رسانی به خصوص توسط رسانه ها می تواند راهی برای کاهش مصرف مواد دخانی باشد.

وی افزود: با ارائه اطلاعاتی در زمینه میزان مرگ و میر بالا و ابتلاء به بیماری های سخت و به ویژه انواع سرطان بر اثر مصرف سیگار و قلیان می توان تا اندازه زیادی از شیوع دخانیات در جامعه جلوگیری کرد که در این زمینه نقش خانواده ها در پیشگیری و مبارزه با مصرف دخانیات، نقشی اساسی و حیاتی است.

فرماندار سمنان همچنین گفت: متاسفانه امروز در برخی خانواده ها قبحی برای قلیان وجود ندارد در صورتی که ضررهای این ماده دخانی به مراتب خطرناک تر از سایر محصولات دخانی است لذا باید در این رابطه به خانواده ها آگاهی بخشید.

دانایی همچنین بیان داشت: یکی از اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش مصرف قلیان، ممنوعیت عرضه آن در کافه ها و روستوران های سنتی سطح سمنان است که این ممنوعیت همچنان ادامه دارد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.