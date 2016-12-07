  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰

کتاب سرگذشت تامس مور منتشر شد

کتاب سرگذشت تامس مور منتشر شد

«سرتامس مور؛ مرد تمامی روزگاران» درباره سرگذشت و جایگاه تامس مور در سیاست، ادب و جنبش نوزایی در انگلستان و اروپا، با ترجمه بهروز ذکاء‌ منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل دو بخش است؛ بخش اول دربرگیرنده سرگذشت اسفناک تامس مور صدراعظم هنری هشتم، سلطان مقتدر انگلستان در اواخر قرن پانزده و اوایل قرن شانزده میلادی است. «مرد تمامی روزگاران» عنوانی است که اراسم دوست ادیب و متاله هلندی مور به او داده بود.

قرونی که تامس مور در آن می زیست مشحون از رخدادهای کوچک و بزرگی بود که هر یک به نحوی از انحا نه‌تنها در تاریخ انگلستان و اروپا، بلکه در تمامی جهان عمیقا اثرگذار شد؛ رویدادهایی چون فتح قسطنطنیه (پایتخت بیزانس) به دست ترکان عثمانی، آغاز جنبش نوزایی و اومانیسم در اروپا، شروع اکتشافات بزرگ جغرافیایی (کشف امریکا) و باز شدن راه های بزرگ دریایی و دست اندازی اروپایی ها به دیگر نقاط جهان، شروع نهضت دین پیرایی و...

بخش دوم کتاب تحت عنوان «تامس مور و یوتوپیا» اختصاص به بررسی کتاب یوتوپیا یا ناکجاآباد او دارد که در تاریخ عقاید سیاسی جهان پس از کتاب «جمهوری» افلاطون از امهات رسائل سیاسی به شمار می رود و نام و آوازه مور را علاوه بر ماجرای اسفبار زندگی سیاسی اش، بیش از پیش در جهان ماندگار کرده است. سرگذشت مور بی شباهت به فرجام کار حسنک وزیر و میرزا تقی خان فراهانی در ایران نبوده است.

بخش اول کتاب را سر سیدنی لی و بخش دوم را پال ترنر نوشته است. کتاب با ترجمه بهروز ذکاء‌ در ۱۱۲ صفحه و با قیمت ۱۱ هزار تومان در بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.

کد مطلب 3842756

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها