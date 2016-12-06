ثبت اطلاعات بیش از ۱۹هزار معلول زنجان در سامانه اطلاعاتی بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر،محمد محمدی قیداری ظهر سه شنبه در همایش روز جهانی معلولین با اشاره به ثبت آمار و اطلاعات معلولین در سامانه اطلاعاتی بهزیستی استان زنجان، افزود: اطلاعات بیش از ۱۹هزارو ۴۷۷معلول در استان زنجان در سامانه اطلاعاتی ثبت شده اند.

وی با اشاره به وضعیت مسکن خانواده های دارای دو معلول در استان زنجان، اظهار کرد: ۱۰۷خانواده دارای دومعلول در روستاها و ۶۹خانواده دارای دو معلول در شهر استان زنجان صاحب مسکن شدند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: در ۸ماهه سال جاری ۶میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان در بخش امور توانبخشی هزینه شده است که برآورد می شود تا پایان سال به۱۲میلیارد برسدو ۴۰۰نفر از خدمات بهداشتی استفاده کرده اند.

محمدی قیداری با اشاره به صدور کارت های هوشمند برای معلولان، افزود: ۴هزارو ۴۸۲کارت هوشمند در استان زنجان به دو زبان انگلیسی و فارسی برای معلولین صادر شده است.

وی با اشاره به کاشت حلزون عنوان کرد: در کاشت حلزون هیچ پشت نوبتی را در استان زنجان نداریم.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه ۲هزارو ۲۰سالمند معلول تحت پوششی داریم، افزود:۱۷۰سالمند درمراکز شبانه روزی و ۱۰۰سالمندنیز در مراکز روزانه تحت حمایت هستند.