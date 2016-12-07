کنکاشی در نسبت بیمار و پزشک در «مروارید»

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از نشریه «مروارید» که کنکاشی است در نسبت بیمار و پزشک در ایران، تلاش شده تا از زوایای مختلف، بحرانِ موجود در تعامل مردم با پزشکان مورد بررسی و ارزیابی کارشناسانه قرار گیرد.

در بخش ویژه این شماره، بهمن کیارستمی در گفتگویی صریح، روایت‌هایی تازه را تحت عنوان «قماربازی که صندلی‌اش را زیر تیغ ترک کرد» از مرگ عباس کیارستمی مطرح کرده است. گفتگو با دکتر ایرج خسرونیا رییس دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده کیارستمی با عنوان «از اول هم گفتم باید در سکوت پرونده کیارستمی را پیش ببریم» از دیگر سرفصل‌های مهم این بخش است و باربد گلشیری هم در یادداشتی، برای نخستین بار روایتی از روزهای بیماری و مرگ هوشنگ گلشیری را مطرح کرده است.

در بخش جامعه، گزارشی از بیمارستان‌های تهران با عنوان «اینجا هیچکس حالش خوب نیست»، گفتگویی با مزدک دانشور انسان‌شناس پزشکی با عنوان «باید دست رد زد به بیمارستان محوری»، روایت صادق زیباکلام از بیماری و مرگ خواهرش در بیمارستان، گزارشی از بیماران سرطانی با عنوان «متاستاز همپایگی، نشر بی‌صدای اندوه و مقاله‌ای در باب میزان محبوبیت پزشکان ایرانی از گذشته تا امروز منتشر شده است.

در بخش اندیشه، اخلاق و حقوق در زندگی مدرن به بحث گذاشته شده است و شیرین احمدنیا در مقاله‌ای به بررسی نسبت‌های جامعه‌شناسی و اخلاق پزشکی پرداخته است. عبدالعلی ادیب برومند هم در گفتاری به بررسی جایگاه «طبیب» و «حکیم» از گذشته تا امروز پرداخته است. درنگی بر «خاطرات یک پزشک عوضی» زندگینامه خودنوشت دکتر غلامرضا شریعت رضوی، «پزشک و مردم» در آثار درخشان ادبی، گفتاری از کیوان ساکت با عنوان «شکیبایی، مفهومی اساسی در ضرب آهنگ زندگی» و «آلبرت شوایتزر؛ آموزگار احترام به زندگی» هم از دیگر سرفصل‌های این بخش است.

نگاهی به نسبت های پزشکی و هنر با عنوان «رنج روح» هم در بخش تجسمی مورد بررسی قرار گرفته است. درد فصل مشترک پزشکی و هنر، در جستجوی تعامل بین پزشکی و هنر، پرونده پزشکی امیر علی در گالری، روایت ناچار درد، بازنمایی بدن در نقاشی، ماشین زیستی و تن؛ به مثابه میدان نبرد از جمله عناوین این حوزه در شماره دوم «مروارید» است. شماره دوم دوره جدید مجله «مروارید» به مدیرمسئولی گیتا علی‌آبادی و سردبیری پژمان موسوی منتشر شده است.