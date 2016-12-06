پلیس دانمارک به حال آماده باش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پیش از ظهر امروز افراد مسلح ناشناس اقدام به تیراندازی به سمت یک مقر پلیس در پایتخت دانمارک کردند.

در این حادثه کسی صدمه ندید اما با این وجود پلیس دانمارک در سراسر این کشور به حال آماده باش درآمده است.

در همین رابطه اعلام شده یک فرد متهم به تیراندازی در محله «آلبرستلاند» بازداشت شده و تحقیقات از وی در جریان است.

اغلب کشورهای اروپایی در یک سال اخیر با افزایش تدابیر امنیتی مواجه بوده اند و وقوع حملات تروریستی در فرانسه و بلژیک موجب شده تا غربی ها به شدت نسبت به وقوع حملات تروریستی نگران باشند.