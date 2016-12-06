  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۳

پلیس دانمارک به حال آماده باش درآمد

پلیس دانمارک به حال آماده باش درآمد

در پی حمله به یک مقر پلیس در شهر کپنهاگ، پلیس دانمارک در کلیه شهرهای این کشور به حال آماده باش درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پیش از ظهر امروز افراد مسلح ناشناس اقدام به تیراندازی به سمت یک مقر پلیس در پایتخت دانمارک کردند.

در این حادثه کسی صدمه ندید اما با این وجود پلیس دانمارک در سراسر این کشور به حال آماده باش درآمده است.

در همین رابطه اعلام شده یک فرد متهم به تیراندازی در محله «آلبرستلاند» بازداشت شده و تحقیقات از وی در جریان است.

اغلب کشورهای اروپایی در یک سال اخیر با افزایش تدابیر امنیتی مواجه بوده اند و وقوع حملات تروریستی در فرانسه و بلژیک موجب شده تا غربی ها به شدت نسبت به وقوع حملات تروریستی نگران باشند.

کد مطلب 3842766
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها