رشد 227 درصدي اعتبارات بخش فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت / تهيه شناسنامه خوابگاه دانشگاه هاي علوم پزشكي

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، بنا بر اعلام حوزه امور فرهنگي رفاهي دانشجويان وزارت بهداشت با توجه به ميزان اعتبارات تخصيص يافته در بخش هاي فرهنگي و دانشجويي و مقايسه اعتبارات سال 84 به 85 ميزان اين اعتبارات در بخش فرهنگي و اجتماعي دانشجويان 227 درصد رشد داشته است.

اعتبارات اين بخش در سال 84، معادل 3 هزار و 580 ميليون ريال بود كه در سال 85 به 8 هزار و 130 ميليون ريال افزايش يافت. ميزان افزايش اعتبارات در بخش هاي تربيت بدني نيز 196 درصد رشد داشته است.

با توجه به اين موضوع كه اعتبار خاصي براي بخش هاي كميته انضباطي، امور رفاهي و مركز مشاوره در سال 84 تدوين نشده بود، در سال 85 براي كميته انضباطي 232 ميليون ريال، امور رفاهي 400 ميليون ريال و براي مركز مشاوره نيز 2 هزار و 350 ميليون ريال اعتبار در نظر گرفته شده است.

همچنين حوزه امور فرهنگي و رفاهي دانشجويان وزارت بهداشت به تدوين آئين نامه و اصلاح مقررات انضباطي و اسكان در خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كشور براي سال تحصيلي جاري پرداخته است كه اين آئين نامه در سال تحصيلي 85 - 86 اجرايي مي شود.

اين حوزه جهت تدوين پيش نويس طرح ايمن سازي خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور برنامه ريزي هاي لازم را به انجام رسانده و شناسنامه اين خوابگاه ها تهيه مي شود.