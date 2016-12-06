به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی لدنینژاد ظهر سه شنبه در بازدید از تاسیسات فاضلاب شهر یاسوج افزود: برای اجرای این میزان شبکه فاضلاب ۱۴۰میلیارد ریال هزینه شده است.
وی بیان داشت: روزانه ۱۳ هزار و ۱۷۶ متر مکعب فاضلاب در تصفیهخانههای فاضلاب در همه شهرهای استان تصفیه میشود.
لدنی نژآد با بیان اینکه شاخص تصفیه فاضلاب استان از سال ۹۲ تاکنون سه هزار متر مکعب افزایش داشته، تصریح کرد: همچنین بیش از هفت کیلومتر خط انتقال فاضلاب نیز در شهرهای استان اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: برای اجرای این میزان خط انتقال ۴۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
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