هلندی ها کارگاه «معرفی تئاتر ستمدیدگان» برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تخصصی گروه تئاتر «فرمات» هلند به مدیریت لوکاس اوپ دبیک روز شنبه بیستم آذرماه در پلاتو شماره دو مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

با حمایت و مشارکت تئاتر شهر گروه تئاتر «فرمات» هلند به مدیریت لوکاس اوپ دبیک از موسسات گسترش تئاتر شورایی که سالانه میزبان جشنواره جهانی تئاتر شورایی است، ساعت ۱۴ شنبه ۲۰ آذرماه کارگاه تخصصی «معرفی تئاتر ستمدیدگان» را در پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر برپا می کند.

لوکاس اوپ دبیک مدیر هنری کمپانی «فُرمات» کشور هلند شاگرد و همکار آگوستو بوآل مبتکر تئاتر ستمدیدگان بوده است.

اوپ دبیک در کارگاهی یک روزه که در پلاتوی شماره ۲ مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود به معرفی تئاتر ستمدیدگان و بررسی روش های کاری آگوستو بوال می پردازد در این کارگاه همچنین مخاطبان از تازه ترین تغییرات و رویکردهای نوین در تئاتر شورایی که گروه های مختلف در دنیا به آن دست پیدا کرده اند، مطلع می شوند.