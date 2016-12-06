حسین کشایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید نظام مهندسی ساختمان ما باید همراه وهمگام با فن آوری روز خود را به جلو ببرند زیرا اتوماسیون و فناوری در ساختمان باعث امنیت و آسایش می شود.
وی بیان داشت: در همین راستا همایش یک روزه مجتمع هوشمند با فنآوری FTTH با رویکرد آشنایی با نحوه اجرای آن در ساختمانها و معرفی سرویسها از سوی مخابرات منطقه اصفهان و با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان را برگزار کردیم.
مدیر عامل مخابرات استان اصفهان اضافه کرد: معرفی پتانسیلهای فیبر نوری و سرویس های قابل ارائه بر روی آن و مشکلات موجود در استفاده از سیم مسی و ارتباط رادیویی و وجود مزایا و قابلیتهای فیبر نوری از جمله امنیت بالا و سرعت آن از اهداف برگزاری این همایش بود.
وی اعلام کرد: ما باید به طرف هوشمند سازی ساختمان برویم نه لوکس شدن آنها زیرا ساختمان ها باید برند و شناسنامه دار شود.
کشایی به استفاده از فناوریهای فیبر نوری در صنعت ساختمان اشاره کرد و بیان داشت: باید هرچه زودتر زیر ساخت هوشمندسازی مجتمع های ساختمانی در اصفهان فراهم شود.
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