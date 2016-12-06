آموزش و پرورش سرخه مهارت آموزی به دانش آموزان را اولویت قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی زاده ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش سرخه به میزبانی فرمانداری شهرستان ضمن بیان اینکه مدیران آموزشگاه ها، علاقمندی های دانش آموزان را در حرفه های مختلف اولویت بندی کرده و آنها را راهنمایی کنند، ابراز داشت: وجود یک مشاور برای بازار کار در مدارس همیشه در زمره کمبودهای سیستم آموزشی کشور بوده است.

وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش مهارت محور، نیاز امروز کشور است و این اصل باید مد نظر قرار گیرد، تصریح کرد: تنها از این طریق می توانیم جوانانی مستعد را وارد بازار کار کرد و پس از اتمام دوره تحصیلی به جامعه تحویل داد و شاهد رفع بخشی از مشکل بیکاری باشیم.

رئیس شورای آموزش و پرورش سرخه با بیان اینکه حرفه آموزی و مهارت یابی باید در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد، گفت: این سازمان نقش اساسی و تعیین کننده را در تربیت و پرورش فرزندان و نسل آینده ساز این کشور برعهده دارد چرا که شاکله و بنیان ابتدایی یک فرد در جامعه توسط این نهاد پی ریزی خواهد شد.

مویدی زاده بیان داشت: اهمیت نقش آفرینی آموزش و پرورش در آینده فرزندان ایران اسلامی، ضرورت برنامه ریزی و تدوین طرح های اجرایی تاثیرگذار و اثر بخش در آماده سازی نیروی کار و آینده ساز کشور و تقویت آنان را بیش از پیش آشکار خواهد ساخت.

وی با اشاره به دستورالعمل های آموزشی مدارس و مراکز آموزشی، افزود: امروزه کشور بیش از مدرک گرایی و پرورش افراد آموزش دیده صرفا به صورت نظری، به نیروهای فعال و پویا با مهارت و تخصص های متعدد برای ارتقاء تولید، ایجاد شغل و رونق اقتصادی نیاز دارد.

فرماندار سرخه با بیان اینکه اجرای طرح هایی مانند «هر دانش آموز یک مهارت» می تواند آثار مثبتی در اشتغال آینده فرزندان داشته باشد، ابراز داشت: با اجرای این طرح ها و اهتمام مدیران مجموعه آموزش و پرورش امیدواریم در آینده شاهد رشد و تعالی نسل جوان جامعه باشیم.

مویدی زاده با اشاره به اینکه عدم نیازسنجی و توجه به علایق دانش آموزان و دانشجویان یکی از آسیب های آموزشی امروزه جامعه ما است، گفت: باید با احصاء و اولویت بندی علایق دانش آموزان، دانشجویان و نسل آینده ساز نظام آنها را به سمت و سوی مهارت یابی و حرفه آموزی در زمینه هایی که به آنها علاقه مندی نشان می دهند سوق دهیم زیرا ادامه روند مدرک گرائی و آموزش های صرفا نظری بدون کاربرد عملی در بلند مدت خسارت های جبران ناپذیری را به بدنه نیروی کار فعال و متخصص جامعه وارد خواهد ساخت.