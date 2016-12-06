راز جلسه ویژه داعش/ هلاکت البغدادی پایان کار تروریست ها نیست

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهادی: همزمان با عملیات موصل، جدای از اخبار مربوط به درگیری ها و پیشروی های عرصه جنگ، اخبار مربوط به ابوبکر البغدادی سرکرده داعش و سرنوشت به دقت مورد توجه رسانه ها قرار دارد.

معمولا اخبار گوناگونی درباره البغدادی گفته می شود از جمله اینکه وی در موصل نیست و در منطقه البعاج که منطقه ای صحرایی در استان نینوا نزدیک به مرز سوریه است. این منطقه به شدت حفاظت شده است و بیست هزار نفر جمعیت دارد. در این منطقه تونل های طولانی وجود دارد که معمولا برای قاچاق سلاح و افراد از سوریه به عراق ایجاد شده اند.

اخبار دیگری نیز درباره کشته شدن وی مخابره می شود. هرچند که کشته شدن وی مهم است اما به اعتقاد بسیاری از ناظران امور گروههای تروریستی، اگر موصل آزاد شود و البغدادی هم کشته شود باز تروریستها به شیوه های جنگ های غیر کلاسیک روی می آورند و دست به اقدامات انتحاری در مناطق مختلف عراق می زنند.

به اعتقاد این ناظران جنگ با داعش طولانی خواهد بود و به بُعد نظامی محدود نخواهد شد بلکه دامنه آن به ابعاد اقتصادی و اعتقادی و فرهنگی مربوط می شود. افرادی که از سوی داعش شستشوی مغزی شده اند در قالب عوامل انتحاری دست به عملیات های تروریستی می زنند آنها می دانند که کشته می شوند و اجساد همقطاران قبلی را در مکان مشاهده می کنند اما با این حال آنها می آیند.

افرادی که از سوی داعش شستشوی مغزی می شوند از کشتن و ذبح کردن انسانها ابایی ندارند و براساس گزارش رسانه ها و اعترافات اعضای اسیر شده داعش، آنها ذبح می کنند و با خیال راحت می روند و با خانواده های خود شام می خورند. آنها به کشتن انسانها به عنوان یک موضوع روزمره و عادی می نگرند.

بر اساس گزارش رسانه ها و کارشناسان امور گروههای تروریستی، داعش به کودکان خبرچین برای جمع آوری اطلاعات و ایجاد شبکه امنیتی توجه خاصی دارد. داعش به کودکان خبرچین برای جمع آوری اطلاعات و ایجاد شبکه امنیتی توجه خاصی دارد. این کودکان اطلاعات لازم تحرکات بزرگسالان را از طریق کودکان این افراد به دست می آورند و همه تحرکات و مواضع پنهان پدران و برادران را از این راه به دست می آورند.

در واقع نوع بد گمانی همواره در میان خود داعشی ها و مناطق تحت سیطره آنها وجود دارد. اما با وجود این، همواره رسانه ها اخباری درباره شورش ضد البغدادی و اعدام دهها سرکرده در این ماجرا مخابره کرده اند.

به عبارت دیگر اصل جاسوسی و خبرچینی یک اصل مهم در داخل داعش است و کودکان و افسران رژیم بعث سابق که در جاسوسی هم مهارت دارند در این امر فعالیت جدی دارند.

با وجود این، شورش های عمومی در برخی مناطق همزمان با شروع عملیات موصل صورت گرفت و این خطر در مناطقی که تحت اشغال داعش است ادامه دارد. در مناطق تحت اشغال داعش در حال حاضر داشتن تلفن همراه یا هر گونه وسیله ارتباطی الکترونیکی به منزله بر باد رفتن سر فردی است که این ابزارها را در اختیار داشته باشد و به طور اتوماتیک وار اعدام انتظارش را می کشد

اما این هرگز سبب نشده است که اوضاع و احوال داعش و البغدادی از رسانه ها مخفی بماند. بر اساس گزارش رسانه ها که چندی قبل اعلام شده بود؛ البغدادی همزمان با شروع عملیات موصل بسیار عصبی شده و به طور متناوب محل استقرار خود را تغییر می دهد. وی به طور مداوم تغییر چهره می دهد.

سرکرده داعش در زیرِ زمین به سر می برد و از طریق شبکه های تونلی جابجا می شود و بر اساس گزارش رسانه ها وی با کمربند انفجاری می خوابد تا در صورت بازداشت بتواند از آن استفاده کند. وی به همه اطرافیان خود بدگمان شده است. البغدادی از همه روشهای مربوط به اختفا و پنهان شدن بهره می برد تا خودش را حفظ کند البغدادی از همه روشهای مربوط به اختفا و پنهان شدن بهره می برد تا خودش را حفظ کند. بر اساس گزارش های رسانه ای؛ وی به طور مداوم مکان خود را عوض می کند و به وسایل مختلف برای جابجایی روی آورده است و از ابزارهای ارتباطی مختلف استفاده می کند.

دامنه اعدامات که از زمان شروع عملیات موصل زیادتر شده است اوج آشفتگی البغدادی و داعش را نشان می دهد. بر اساس برخی گزارش هایی که از سوی رسانه های عراقی مخابره شده است؛ بیشتر عوامل انتحاری را تروریستهای خارجی و غیرعراقی تشکیل می دهند که تعداد آنها به علت شرکت در جنگ و عملیات های انتحاری کم شده است.

اما طی روزهای گذشته اخباری از سوی رسانه ها درباره دعوت داعش عراق از سرکرده های این گروه که در سوریه قرار دارند برای آمدن به عراق برای انتخاب جانشین البغدادی است. این در حالی است که سرنوشت البغدادی در هاله ای از ابهام قرار دارد و آخرین نوار صوتی وی به چندی قبل مربوط می شود که از تروریستهای داعش خواست عقب نشینی نکنند.

هم اینک کسی به درستی نمی داند که چه بلایی سر ابوبکر البغدادی آمده است؛ آیا یکی از نزدیکانش وی را به قتل رسانده یا در جریان حمله کشته شده یا از سوی سرکرده های رده بالای داعش کنار گذاشته است؟ هم اینک کسی به درستی نمی داند که چه بلایی سر ابوبکر البغدادی آمده است؛ آیا یکی از نزدیکانش وی را به قتل رسانده یا در جریان حمله کشته شده یا از سوی سرکرده های رده بالای داعش کنار گذاشته است؟و گرنه بحث انتخاب جانشین برای وی چه معانی دارد.

ناظران امور این سئوال را مطرح می کنند که آیا اخبار مربوطه درباره ابوبکر البغدادی با هدف ابزار جنگ روانی برای نابودی روحیه تکفیری ها همزمان با پیشروی های نیروهای عراقی است؟ یا با هدف وادار نمودن البغدادی به آفتابی شدن در انظار عمومی است تا مشخص شود که وی در سوریه است یا عراق و در موصل است یا البعاج یا هر منطقه دیگر و به عبارت دیگر مکان وی رصد شود. کسی به درستی نمی داند که البغدادی هم اکنون در عراق است یا سوریه یا لیبی یا هر منطقه دیگر.

اما جدای از اینکه چه سرنوشتی انتظار ابوبکر البغدادی را می کشد موضوع این است که جانشین وی با توجه به اینکه بسیاری از سرکرده های داعش به هلاکت رسیده اند به چه شکلی خواهد بود. حجی بکر که همان سمیر عبد محمد الخلیفاوی و مرد شماره ۲ داعش بود و پس از آن ابو عبدالرحمن البیلاوی یا همان عدنان اسماعیل البیلاوی کشته شده اند. ابومعتز و احمد عبدالله الحیالی و ابو علاء العفری نیز کشته شده اند.

هر چند که تجربه گروههایی مشابه داعش از قبیل القاعده، طالبان، جیش الاسلام و احرار الشام ثابت کرده است که در بدنه گروه پس از کشته شدن راس هرم تغییری ایجاد نخواهد شد اما به هر حال تاثیرات و تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.

از نگاه تحلیلگران، اوضاع داعش با درگیری های داخلی میان جریانهای مختلف تشکیل دهنده آن یعنی عراقی ها، غیر عراقی های عرب و خارجی های این گروه همراه خواهد بود از نگاه تحلیلگران، اوضاع داعش به طور حتم با درگیری های داخلی میان جریانهای مختلف تشکیل دهنده آن یعنی عراقی ها، غیر عراقی های عرب و خارجی های این گروه همراه خواهد بود به ویژه که هر یک از این سه طیف، دیدگاه خاص خود را دارند.

درباره البغدادی اخبار زیادی مخابره شد از جمله اینکه یحیی رسول سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که ابوبکر البغدادی در حمله ای که در الکرابله درغرب الانبار صورت گرفته، زخمی شده است. وزارت کشور عراق نیز این خبر را تایید و اعلام کرد که جمعی از داعش ها کشته شده اند.

به هر حال همانطور که اشاره شد، کسی به درستی نمی داند که ابراهیم عواد ابراهیم البدری با القاب علی البدری السامرایی، ابودعاء و ابوبکر البغدادی چه سرنوشتی با توجه به اهمه اخبار واصله و به ویژه جلسه ویژه انتخاب جانشین وی، پیدا کرده است.